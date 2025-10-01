14 أكتوبر، انطلاق معرضي مصر للطاقة وفايركس مصر 2025

تنطلق فعاليات معرضي مصر للطاقة وفايركس مصر 2025 "Egypt Energy & FIREX 2025" خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر بمركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة. ويأتي هذا بالتزامن مع انطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية مصر 2030، حيث يقدّم رؤى عملية لتسريع التحول الطاقي وتعزيز معايير السلامة الصناعية على مستوى شمال أفريقيا.

ويشارك بالمعرض 11,500 مشارك، بما يوفر شراكات من شأنها دفع عملية التحول الطاقي في مصر قدمًا.

42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030



يقدّم معرض مصر للطاقة منتديات متخصصة تلبي احتياجات القطاع المختلفة تحت شعار "تسريع الابتكار وتعزيز المرونة عبر سلسلة قيمة قطاع الكهرباء". وسيشكّل مؤتمر قيادة الطاقة المتجددة محطة محورية لعرض استراتيجيات عملية تساعد مصر على بلوغ هدفها الطموح بالاعتماد على 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. كما يستعرض المؤتمر مسارات التنفيذ التفصيلية لزيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2026، مع التركيز على المزايا الجغرافية الفريدة لمصر في هذه الموارد.



وتحتل أنظمة الكهرباء المستقبلية مركز الصدارة في جلسات مخصصة تقدّم حلولًا تقنية لتطبيق البنية التحتية الذكية. وستتناول الجلسات نشر العدادات الرقمية، وتطوير شبكات النقل، إضافة إلى تدابير التكيف مع المناخ لضمان قدرة الشبكة المصرية على استيعاب نسب أعلى من الطاقة المتجددة. ومن شأن هذه المناقشات أن تربط بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية الملائمة لواقع منظومة الطاقة في مصر.



ويمنح الابتكار مساحة بارزة من خلال منافسة تخلق صلة مباشرة بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة والمستثمرين المحتملين. وتتيح هذه المنصة للمبتكرين المحليين والإقليميين الحصول على التمويل والشراكات اللازمة لتطبيق حلول عملية جاهزة للتنفيذ تعالج التحديات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر. ويضمن الطابع التنافسي للمسابقة إبراز أكثر الابتكارات فاعلية وقابلية للتطبيق.



كما يقدم منتدى التميز في أنظمة الطاقة للمشغّلين منهجيات لحماية البنية التحتية الحيوية من الأعطال والانقطاعات. وستُعرض دراسات حالة مرتبطة بالواقع المصري توضّح كيف يمكن بناء مرونة داخل الأنظمة القائمة من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة. ويكمل المعرض هذه المناقشات عبر عروض عملية لتقنيات تدعم التحول الطاقي، مما يمنح المشاركين فرصة تقييم الحلول على أرض الواقع قبل اتخاذ قرارات استثمارية.



وتحظى حلول السلامة من الحرائق بالأهمية نفسها في إطار معرض فايركس مصر المقام بالتوازي. إذ يجمع البرنامج المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق مع الجهات التنظيمية لمناقشة منهجيات تقييم المخاطر، واستراتيجيات الامتثال، والتقنيات الجديدة المصممة خصيصًا لملاءمة الظروف المحلية. وتركّز هذه الحوارات على التطبيق العملي بدلًا من الجانب النظري، بما يضمن للمشاركين اكتساب معرفة قابلة للتنفيذ.

ويقدّم منتدى الصحة والسلامة والبيئة (HSE) مقاربات متكاملة لإدارة المخاطر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة. كما يتم تسليط الضوء على تطبيق معايير السلامة العملية، مع مناقشة كيفية تكييف أفضل الممارسات الدولية مع الواقع المحلي. ويضيف المنتدى جانبًا تفاعليًا مبتكرًا من خلال منافسة في مجال السلامة والصحة المهنية تساعد المؤسسات على تقييم مستوى الوعي بالسلامة وتحسينه، بينما تزود ورش العمل التقنية المشاركين بمهارات عملية لتطبيق أنظمة الحماية من الحرائق بكفاءة في منشآتهم.

