ندوة توعوية حول أهداف التأمين الصحي ورعاية العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

نظَّمت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، بقيادة المستشار حسن رداد، مدير عام المديرية، وبالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد بركات، والاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية برئاسة أشرف مصطفى، ندوة توعوية موسعة بمقر الاتحاد حول أهداف المنظومة ودورها في رعاية العمالة غير المنتظمة.

افتتحت أسماء زكي، وكيلة مديرية العمل، الندوة بكلمة أكدت من خلالها على أهمية هذه اللقاءات كونها تمثل خطوة أساسية لرفع وعي العمال بحقوقهم الصحية، مؤكدة على أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد خدمة طبية، وإنما مشروع وطني يحفظ كرامة المواطن ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

تحقيق العدالة والرعاية الصحية

ومن جانبه، قدَّم الدكتور أحمد بركات، مدير عام هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، عرضًا تناول خلاله الأهداف الاستراتيجية للمنظومة، ودورها في تحقيق العدالة الصحية بين جميع المواطنين، مع تسليط الضوء على العمالة غير المنتظمة كإحدى الفئات الأكثر احتياجًا لهذه المظلة، مؤكدًا أن الدولة تضعها في مقدمة أولوياتها من خلال توفير رعاية صحية متكاملة لهم ولأسرهم.

واتسمت فعاليات الندوة بتنوع النقاشات وثراء الحوار، حيث أُتيحت الفرصة للحضور لطرح استفساراتهم وتبادل الرؤى حول آليات ضمان استفادة جميع فئات العمالة من المنظومة، وسبل التغلب على التحديات التي قد تعترض تطبيقها.

لتؤكد هذه الندوة في ختامها أنها لم تكن مجرد لقاء توعوي، بل رسالة جماعية تؤكد أن التأمين الصحي الشامل يمثل صمام أمان حقيقي للعمال، يدعم إنتاجيتهم، ويمنحهم الثقة والطمأنينة نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.