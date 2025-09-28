الأحد 28 سبتمبر 2025
زراعة أسيوط تطلق حملة لمتابعة مصانع الأعلاف

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تنمية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أعمدة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دورها الحيوي في تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني عبر إنتاج اللحوم الحمراء والألبان والبيض، إلى جانب منتجات أخرى مثل الجلود والصوف والأسمدة العضوية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

زيارة مفاجئة لمصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل الوزارة، نفذت زيارة مفاجئة لمصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط. وشارك في الجولة المهندس شهاب أحمد مدير إدارة حماية الأراضي وعضو الحوكمة، والمهندس رفعت رزق الله مدير إدارة الإنتاج الحيواني، إلى جانب الدكتور سامي ضحاوي والدكتور ضياء عبد العاطي ممثلي قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم متابعة سير العمل داخل المصانع والتأكد من سلامة الإجراءات والتراخيص الصادرة لها، مع مراجعة أوضاعها القانونية والفنية، والوقوف على جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم والمنتجات الداجنة. 

