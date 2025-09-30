البابا تواضروس يلتقي شعب كاتدرائية القديس المشرقي في أولى محطات زيارته لأسيوط (صور)

وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى إيبارشية ديروط وصنبو بمحافظة أسيوط ، في بداية زيارته الرعوية لـ 7 إيبارشيات بمحافظة أسيوط والتي تمتد لـ 7 أيام.

البابا تواضروس يجتمع مع شعب كاتدرائية القديس تواضروس المشرقي

واستهل قداسة البابا تواضروس الثاني في أولى محطات زيارته لأسيوط بلقاء أقام فيه قداسا مع شعب كاتدرائية القديس تواضروس المشرقي بصنبو بديروط، وكان في استقباله الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برسوم مطران ايبارشية ديروط وصنبو، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق العامر، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا بسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والآباء والأساقفة بالمطرانيات والأديرة بمحافظة أسيوط.

استعداد محافظة أسيوط لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني

في ذات السياق أنهت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استعداداتها لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رعوية تستمر لمدة أسبوع.

البابا تواضروس يزور سبع إيبارشيات بمحافظة أسيوط

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد سبع إيبارشيات بمحافظة أسيوط، حيث يبدأ البابا جولته من إيبارشية ديروط وصنبو، وكان في استقباله الأنبا برسوم مطران الإيبارشية، إلى جانب عدد من الآباء الأساقفة وجموع الشعب. ويتوجه بعدها إلى دير العذراء المُحرَّق العامر، حيث يلتقي الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، وسط حضور كثيف من الرهبان والمصلين.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة البابا تواضروس للعمل الرعوي والخدمي داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في صعيد مصر، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات روحية مع الإكليروس والشعب، ويزور عددًا من الكنائس والأديرة التابعة للإيبارشيات السبع.

كما تحمل الزيارة أبعادًا رعوية وروحية، كونها تتيح لأبناء الإيبارشيات فرصة مباشرة للقاء البابا، والاستماع إلى توجيهاته وأبويته، في وقت تشهد فيه الكنيسة القبطية نهضة في مجالات التعليم الكنسي والخدمة الروحية.

