مناقشة "العنف الإلكتروني والأمن السيبراني" في ندوة بجامعة بنها

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها، ندوة توعوية بعنوان " العنف الإلكتروني والأمن السيبراني" بكلية العلاج الطبيعى، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين عبد الصبور مدير وحدة مناهضة العنف، والدكتورة هبة زغلول وكيل كلية العلاج الطبيعى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرت بالندوة الدكتورة هنادى عبدالله منسق وحدة مناهضة العنف بكلية العلاج الطبيعي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نيفين عبد الصبور إلى أن الندوة أقيمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مضيفة أن الوحدة تعمل بشكل مستمر على تنظيم ندوات وورش عمل تستهدف رفع وعى الطلاب والطالبات بالقضايا المرتبطة بحقوق المرأة، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل داخل الحرم الجامعى.

وتناولت الندوة عدد من المحاور تضمنت أشكال العنف الالكترونى ضد المرأة، آثار العنف الإلكتروني (الرقمي) على حياة المرأة، جهود الدولة فى مواجهة العنف الرقمى ضد المرأة

وشهدت الندوة حضورًا طلابيًا متميزًا وتفاعلًا مع القضايا المطروحة، حيث طرح الطلاب العديد من الأسئلة والمداخلات التى تعكس وعيهم المتزايد بأهمية مواجهة العنف بجميع صوره.

