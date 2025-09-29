الإثنين 29 سبتمبر 2025
بروتوكول بين محافظة القليوبية و"استادات" لتعزيز التعاون

وقعت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، بروتوكول تعاون مع محافظة القليوبية لتعزيز التعاون المجتمعي والرياضي بين الجانبين، تم توقيع البروتوكول بمقر الديوان العام بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والمهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات والعضو المنتدب، والدكتور إيهاب حسن محمد سراج الدين، سكرتير عام محافظة القليوبية، وملاك اسحاق رئيس القطاع الإداري  لسيتي كلوب، وحسني التميمي مدير الادارة الحكومية بشركة استادات.

 تعزيز التعاون المجتمعي والرياضي

 

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن سعادته باستمرار التعاون مع  استادات للاستثمار الرياضي لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال وما حققته علي أرض الواقع من نجاحات ملموسة أشاد بها أبناء محافظة القليوبية.

أضاف محافظ القليوبية أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه، سيتم تعظيم التعاون بين المحافظة وشركة استادات للتوسع في المشروعات والأفكار الخدمية والمجتمعية وعلي رأسها أندية سيتي كلوب التي حظت بإعجاب وثقة جميع أبناء المحافظة وتشهد اقبالا كبيرا لما تقدمه من خدمات وأنشطة رياضية وثقافية ومن ثم سيكون هناك توسعا في إنشاء فروع أندية سيتي كلوب في مختلف مدن محافظة القليوبية وليس فقط فرع بنها استجابة لطموحات وتطلعات أبناء المحافظة.

وبدوره، ثمّن المهندس أحمد عطية نائب رئيس شركة استادات البروتوكول الذي تم توقيعه مع محافظ القليوبية والذي يعطي الشركة دفعة معنوية كبيرة لتقديم مزيدا من الخدمات بما يحقق تطلعات أهالي محافظة القليوبية.

أكد عطية أن التعاون المستمر والخلاّق بين شركة استادات ومحافظة القليوبية لتعظيم الخدمات علي كافة المستويات سيشهد مزيدا من التوسع والانفتاح خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مواطني المحافظة ويوفر فرص عمل جديدة، وذلك في خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية للمحافظة بجانب فرص استثمارية تعود بالنفع على المواطنين.

