وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر، مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، وذلك على هامش اجتماع قادة ميونخ المنعقد في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

التحديات السياسية والمالية والعملياتية

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأونروا وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق العمليات، وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية التي تواجههم.

كما أشار الوزير عبد العاطي للجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكدا دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا بالنظر إلى دورها كعامل أساسي للاستقرار في المنطقة.

المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته

وتناول وزير الخارجية مستجدات المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته بالتنسيق مع فلسطين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين بعد العودة إلى وقف إطلاق النار لتوفير الدعم اللازم لمتطلبات التعافي المبكر كأولوية في المرحلة الحالية.

كما حرص على التعرف من المفوض العام على تقييم الوكالة لاحتياجات قطاع غزة خلال مرحلة الإغاثة والتعافي المُبكر، بالإضافة للوضع الإنساني في قطاع غزة، ودور الأونروا في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة، بما يمكنها من مواصلة القيام بدورها وفقًا لولايتها الأممية، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتاحة المجال للوكالة لإدخال شاحنات الإغاثة التابعة لها، خاصة في ظل المجاعة التي يشهدها القطاع بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية.

