الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية مع فيليب لازاريني، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر، مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، وذلك على هامش اجتماع قادة ميونخ المنعقد في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

التحديات السياسية والمالية والعملياتية

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأونروا وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق العمليات، وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية التي تواجههم. 

كما أشار الوزير عبد العاطي للجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف الحرب الغاشمة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكدا دعم مصر الكامل لوكالة الأونروا بالنظر إلى دورها كعامل أساسي للاستقرار في المنطقة.

المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته

وتناول وزير الخارجية مستجدات المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته بالتنسيق مع فلسطين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين بعد العودة إلى وقف إطلاق النار لتوفير الدعم اللازم لمتطلبات التعافي المبكر كأولوية في المرحلة الحالية. 

كما حرص على التعرف من المفوض العام على تقييم الوكالة لاحتياجات قطاع غزة خلال مرحلة الإغاثة والتعافي المُبكر، بالإضافة للوضع الإنساني في قطاع غزة، ودور الأونروا في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل. 

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة، بما يمكنها من مواصلة القيام بدورها وفقًا لولايتها الأممية، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتاحة المجال للوكالة لإدخال شاحنات الإغاثة التابعة لها، خاصة في ظل المجاعة التي يشهدها القطاع بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأونروا بدر عبد العاطي وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خدمة اللاجئين الفلسطينيين المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

وزير الخارجية يستعرض مع نائبة رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن جهود مصر لوقف حرب غزة

وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا

وزير الخارجية والمفتي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود السياسية والدينية لمواجهة الأزمات

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads