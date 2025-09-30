الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
روبوت كاشف للألغام ببطارية موبايل، ابتكار جديد لـ طلاب هندسة شبرا (فيديو)

روبوت كاشف للألغام
روبوت كاشف للألغام ببطارية موبايل، فيتو

في خطوة علمية مبتكرة تؤكد أن الشباب المصري قادر على صناعة المستقبل، نجح فريق من طلاب كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها في ابتكار روبوت كاشف للألغام يتم تشغيله والتحكم فيه باستخدام بطارية صغيرة لا تتعدى قوتها 12 فولتًا، وهي قدرة أقل من بطارية الهاتف المحمول.

اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني على طريق بنها الحر في القليوبية

بناء على قرار رئيس الجمهورية، مجلس الشيوخ يبدأ دور الانعقاد السادس الخميس المقبل

 روبوت كاشف للألغام ببطارية موبايل.. ابتكار طلاب هندسة شبرا

يأتي الروبوت ليقدم حلًّا عمليًّا وفعالًا في عمليات الكشف عن الألغام، حيث صُمم بالكامل من منتجات محلية الصنع، ما يجعله منخفض التكلفة وقابلًا للتطوير. ويتميز الروبوت بإمكانية التحكم به بطريقتين:

التحكم اليدوي من خلال وحدة تشغيل مباشرة.

التحكم عن بعد عبر تطبيق مخصص على الهاتف المحمول.


كما يتميز بقدرته الكبيرة على التحرك في المناطق الضيقة والخطرة، مع سرعة ودقة عاليتين في تحديد مواقع الألغام، وهو ما يعزز من جدواه في المهام الميدانية.

 

هدف الابتكار

أوضح الطلاب القائمون على المشروع أن الهدف الأساسي هو تجنب المخاطر التي يتعرض لها العنصر البشري خلال عمليات إزالة الألغام، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل احتمالات الإصابة أو فقدان الأرواح.

 

دلالة الإنجاز

يُعد هذا الابتكار إضافة مهمة إلى سجل إنجازات الشباب المصري في مجالات البحث العلمي والهندسة التطبيقية، ويؤكد أن الاستثمار في العقول الشابة قادر على تقديم حلول واقعية لمشكلات إنسانية وأمنية معقدة، تمثل تحديًا كبيرًا في كثير من دول العالم.

مجلس الشيوخ كلية الهندسة بشبرا كلية الهندسة كلية هندسة شبرا

