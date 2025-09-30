روبوت كاشف للألغام ببطارية موبايل، ابتكار جديد لـ طلاب هندسة شبرا (فيديو)

في خطوة علمية مبتكرة تؤكد أن الشباب المصري قادر على صناعة المستقبل، نجح فريق من طلاب كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها في ابتكار روبوت كاشف للألغام يتم تشغيله والتحكم فيه باستخدام بطارية صغيرة لا تتعدى قوتها 12 فولتًا، وهي قدرة أقل من بطارية الهاتف المحمول.

روبوت كاشف للألغام ببطارية موبايل.. ابتكار طلاب هندسة شبرا

يأتي الروبوت ليقدم حلًّا عمليًّا وفعالًا في عمليات الكشف عن الألغام، حيث صُمم بالكامل من منتجات محلية الصنع، ما يجعله منخفض التكلفة وقابلًا للتطوير. ويتميز الروبوت بإمكانية التحكم به بطريقتين:

التحكم اليدوي من خلال وحدة تشغيل مباشرة.

التحكم عن بعد عبر تطبيق مخصص على الهاتف المحمول.



كما يتميز بقدرته الكبيرة على التحرك في المناطق الضيقة والخطرة، مع سرعة ودقة عاليتين في تحديد مواقع الألغام، وهو ما يعزز من جدواه في المهام الميدانية.

هدف الابتكار

أوضح الطلاب القائمون على المشروع أن الهدف الأساسي هو تجنب المخاطر التي يتعرض لها العنصر البشري خلال عمليات إزالة الألغام، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل احتمالات الإصابة أو فقدان الأرواح.

دلالة الإنجاز

يُعد هذا الابتكار إضافة مهمة إلى سجل إنجازات الشباب المصري في مجالات البحث العلمي والهندسة التطبيقية، ويؤكد أن الاستثمار في العقول الشابة قادر على تقديم حلول واقعية لمشكلات إنسانية وأمنية معقدة، تمثل تحديًا كبيرًا في كثير من دول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.