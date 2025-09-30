محافظ الجيزة يشهد افتتاح توسعات قسم الرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام (فيديو)

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، افتتاح التوسعات الجديدة في قسم الرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن تقديم خدمة طبية متميزة.

وأكد محافظ الجيزة خلال الافتتاح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصحي وتزويده بأحدث الإمكانيات الطبية، مشيرًا إلى أن توسعات الرعاية المركزة في مستشفى إمبابة العام ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقسم، بما يسمح باستقبال عدد أكبر من المرضى وتقديم الرعاية الحرجة لهم على أعلى مستوى.

تطوير المنظومة الصحية بالجيزة

وأوضح النجار أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية في مختلف المراكز والأحياء، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتضمنت التوسعات الجديدة إضافة عدد من الأسرة وأجهزة طبية متطورة للرعاية المركزة، مع توفير أطقم طبية وتمريضية مدربة للتعامل مع الحالات الحرجة، ما يعزز من قدرة المستشفى على مواجهة التحديات الصحية وتقديم خدمة طبية عاجلة وآمنة.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار أعمال التطوير داخل مستشفيات الجيزة، سواء على مستوى البنية التحتية أو من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى مستوى طبي يليق بالمواطن المصري، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية مثل إمبابة.

وفي ختام الافتتاح، وجه محافظ الجيزة الشكر إلى الأطقم الطبية والإدارية بمستشفى إمبابة العام على جهودهم المستمرة في خدمة المرضى، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم الكوادر الطبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.

