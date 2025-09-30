البيئة: خطة متكاملة لتطوير المحميات الطبيعية وتحديث آليات تحصيل الرسوم

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسي المستشار القانوني للوزيرة، وعدد من قيادات قطاع المحميات والقطاع المالي والإداري بالوزارة، لبحث سبل تطوير المحميات الطبيعية في مصر وحل التحديات التي تواجه عملية إدارتها.

وخلال الاجتماع، وجهت الوزيرة بضرورة تطوير منظومة إدارة المحميات الطبيعية وتشديد الرقابة على الأنشطة التي تُمارس بداخلها، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. كما شددت على التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لإزالة أي تعديات وحماية الموارد داخل المحميات وضمان سلامة الزوار.

تطوير منظومة تحصيل الرسوم

أكدت الوزيرة على أهمية تحديث آليات تحصيل رسوم دخول المحميات وممارسة الأنشطة بداخلها عبر التحصيل الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات، خاصة في المحميات المفتوحة مثل محميات جنوب سيناء ومحميات الفيوم.

تنظيم الأنشطة البحرية

كما شددت الدكتورة منال عوض على عدم السماح بممارسة أنشطة الغوص والسنوركلينج إلا بوجود مرشد معتمد من غرفة الغوص، للحفاظ على الشعاب المرجانية والأنظمة البيئية البحرية التي تُعد من أبرز ثروات مصر الطبيعية.

إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص

وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في رصد المخالفات البيئية ورفع الوعي لدى المواطنين، مشيدة بالتجربة الناجحة مع جمعية "هيبكا" في البحر الأحمر، كما وجهت بزيادة إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام، بعد دراسة متعمقة للفرص الاستثمارية بما يحافظ على نظافة ونظام المحميات.

خطط مستقبلية لإدارة المحميات

وشددت الوزيرة على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمراجعة منظومة إدارة المحميات الحالية، وتبني أفضل أساليب الإدارة المستدامة خلال الفترة المقبلة، كما وجهت بسرعة الانتهاء من خطة تركيب وإحلال الشمندورات بجنوب سيناء لمواجهة التأثير المتزايد للمراكب واللانشات على البيئة البحرية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الحكومة عازمة على حماية المحميات الطبيعية في مصر باعتبارها كنوزًا وطنية ووجهة سياحية بيئية عالمية، مشيرة إلى أن تطوير إدارتها يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

