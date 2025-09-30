ضبط 6 مخالفات تموينية ومصادرة 3 أطنان زبدة وشورتنج غير صالحة للاستهلاك بالعياط

قامت إدارة تموين العياط بحملة موسعة لضبط المخالفات التموينية، تحت إشراف هند سعيد سيد مدير إدارة تموين العياط، وبرئاسة علاء شوقي رئيس قسم الرقابة.



نتائج الحملة التموينية في العياط

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنح متنوعة، شملت ضبط مصنع زبدة بدون ترخيص بتهمة الغش التجاري، حيث تمت مصادرة 3 أطنان مصنعات من الشورتنج غير الصالح صحيًا قبل تداوله في الأسواق، وتحرير محضر غلق مستودع غاز أثناء المرور، وتحرير محضر لعدم إعلان الأسعار بأحد محال السوبر ماركت.

وتم تنفيذ 3 قرارات من النيابة العامة بالتعلية على رصيد المطحن بكمية 38 جوال دقيق بلدي زنة 50 كجم، كما شملت الحملة المرور على المطحن ومتابعة سير العمل والإنتاج للتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية.

وأكدت إدارة تموين العياط استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

