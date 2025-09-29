الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في حملة مسائية، تموين الجيزة تضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم بالصف

حملة التموين
حملة التموين
ads

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة التي نفذتها مديرية تموين الجيزة مساء اليوم الإثنين والتي أسفرت عن ضبط 5 طن من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المناخل غير المرخصة بناحية الأقواز بمركز الصف.
 

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الدقيق البلدي المهرب والتصدي بكل حزم للمتاجرين بالسلع المدعمة حفاظًا على حقوق المواطنين.
 

 

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، أن الحملة المسائية داهمت إحدى المنشآت غير المرخصة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة ونقلها إلى أحد المخابز البلدية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
 

وقد جاءت الحملة برئاسة السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، وعضوية مصطفى أحمد وكيل المديرية، وسلطان النجار مدير الرقابة، وأحمد الشافعي مدير تموين الصف، إلى جانب مفتشي إدارة تموين الصف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقيق البلدي المدعم الحملات التموينية الدقيق البلدي عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.. استبعاد مسئولين بمدرسة في حدائق أكتوبر بعد واقعة التدافع

البيئة توجه ثاني الضربات القوية ضد الصيد المخالف بمحمية أشتوم الجميل

استبعاد مسئولين بمدرسة في حدائق أكتوبر بعد واقعة التدافع والزحام

محافظة الجيزة: نقل عيادة الباطنة وتجهيز ساحة انتظار جديدة بمستشفى أبو النمرس المركزي

محافظ الجيزة يغير مسار جولته ويفاجئ مستشفى أبو النمرس المركزي بزيارة

وزارة البيئة تشارك في الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية باليونان

محافظ الجيزة يتابع صرف الوجبات المدرسية لطلاب المدارس

وكيل وزارة الصحة بالجيزة يتفقد مستشفى زايد المركزي ويتابع تطوير الخدمات الطبية (صور)

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 131

مراحل زيادات أسعار البنزين من 2016 وحتى الزيادة المرتقبة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

عالم أزهري عن تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك: غير جائز شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads