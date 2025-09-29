في حملة مسائية، تموين الجيزة تضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم بالصف

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة التي نفذتها مديرية تموين الجيزة مساء اليوم الإثنين والتي أسفرت عن ضبط 5 طن من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المناخل غير المرخصة بناحية الأقواز بمركز الصف.



وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الدقيق البلدي المهرب والتصدي بكل حزم للمتاجرين بالسلع المدعمة حفاظًا على حقوق المواطنين.



ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، أن الحملة المسائية داهمت إحدى المنشآت غير المرخصة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة ونقلها إلى أحد المخابز البلدية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.



وقد جاءت الحملة برئاسة السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، وعضوية مصطفى أحمد وكيل المديرية، وسلطان النجار مدير الرقابة، وأحمد الشافعي مدير تموين الصف، إلى جانب مفتشي إدارة تموين الصف.

