البيئة توجه ثاني الضربات القوية ضد الصيد المخالف بمحمية أشتوم الجميل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن نجاح وزارة البيئة اليوم من خلال محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد في إزالة نحو ٦٠٠٠ متر من الشباك المخالفة المستخدمة في صيد الطيور المهاجرة وأسماك الزريعة، والتي تعد ثاني الضربات القوية الموجهة ضد الصيد غير القانوني بالمنطقة.

وأوضحت د منال عوض أن فرق العمل بالمحمية تمكنت من إعادة إطلاق الطيور المهاجرة الحية إلى بيئتها الطبيعية، وإطلاق كميات من الزريعة داخل بوغاز الجميل حفاظًا على التوازن البيئي بالبحيرة، مشيرة إلى أن الصيادين المخالفين لاذوا بالفرار فور وصول الحملات البيئية إلى الموقع.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لتنظيم دوريات برية وبحرية مشتركة لتعزيز الرقابة ومنع تكرار هذه المخالفات، مؤكدة أن وزارة البيئة ماضية في حملاتها المكثفة ولن تتهاون مع أي أنشطة صيد جائر تهدد الموارد الطبيعية.

مواجهة الصيد المخالف وحماية الطيور

وأكدت الدكتورة منال عوض علي أن مواجهة الصيد المخالف وحماية الطيور المهاجرة والزريعة يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون البحيرات المصرية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويصون حقوق الأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت وجهت الضربة الأولى للصيد المخالف من خلال محمية أشتوم الجميل مع بداية موسم هجرة الطيور، حيث نجحت في إزالة ما يقرب من 5000 متر من شباك الصيد المخالفة، بالإضافة إلى إزالة أجهزة محاكاة أصوات الطيور غير القانونية، وكميات كبيرة من الأعواد اللاصقة (المخيط) والعديد من الشِّراك المحظورة.

كما تم خلال الحملة إعادة إطلاق أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة إلى بيئتها الطبيعية لتستكمل رحلتها عبر سماء مصر بأمان، في خطوة مهمة لحماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية.

