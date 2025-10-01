في اليوم العالمي للقهوة، تعرف على أسطورة اكتشاف المشروب العالمي وأهم فوائدها وأنواعها.. المرتفعات الإثيوبية الموطن الأصلي لشجرة البن

اليوم العالمي للقهوة، تُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ولها مكانة خاصة في قلوب الملايين من الناس باختلاف ثقافاتهم وعاداتهم. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالقهوة كمصدر للمتعة والطاقة والراحة، تم تخصيص يوم عالمي للاحتفال بها.

اليوم العالمي للقهوة هو مناسبة سنوية تحتفل فيها الدول والشعوب بهذا المشروب الفريد، وتُسلط الضوء على صُنّاع القهوة والمزارعين الذين يقفون وراء كل فنجان نرتشفه.

سبب اختيار اليوم العالمي للقهوة

تم تحديد الأول من أكتوبر كيوم عالمي للقهوة من قبل المنظمة الدولية للقهوة (ICO)، وبدأ الاحتفال به رسميًا لأول مرة في عام 2015.

اختير هذا التاريخ تزامنًا مع انطلاق فعاليات معرض القهوة العالمي الذي عُقد في مدينة ميلانو الإيطالية ضمن معرض "إكسبو ميلانو 2015". وقد رأت المنظمة أن هذا اليوم يشكل فرصة لتكريم جهود الملايين من مزارعي البن حول العالم، الذين يعملون في ظروف صعبة أحيانًا لإنتاج حبوب البن التي تشكل المادة الخام لهذا المشروب العالمي.

كما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها صانعو القهوة، وخاصة في الدول النامية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير البن. ويتضمن الاحتفال أيضًا دعمًا لمبدأ التجارة العادلة (Fair Trade) والتشجيع على تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع.

أصل اكتشاف القهوة.. قصة كالدي

يرتبط اكتشاف القهوة بقصة أسطورية شهيرة تعود إلى القرن التاسع الميلادي، وتدور أحداثها في المرتفعات الإثيوبية، التي تُعد الموطن الأصلي لشجرة البن. تحكي القصة عن راعٍ شاب يُدعى كالدي، كان يرعى قطيعه من الماعز كالمعتاد، ولاحظ ذات يوم أن الماعز أصبحت أكثر نشاطًا وحيوية بعد أن أكلت من ثمار حمراء اللون على إحدى الأشجار. لاحظ كالدي أن الماعز تقفز بشكل غير معتاد ولم تنم في الليل، فدفعه الفضول لتذوق هذه الثمار بنفسه، ليشعر هو الآخر بانتعاش غريب ويقظة ذهنية لم يعهدها من قبل.

أسرع كالدي إلى أقرب دير ليخبر الرهبان باكتشافه، فقام أحد الرهبان بغلي هذه الحبوب في الماء وصنع منها شرابًا ساعده على البقاء مستيقظًا خلال صلاته الليلية.

ومع مرور الوقت، بدأت هذه الحبوب تنتشر في الأديرة وتستخدم كوسيلة للمساعدة على التركيز أثناء التأمل والعبادة.

ورغم أن هذه القصة لا تستند إلى توثيق تاريخي دقيق، إلا أنها تُعد من أشهر الروايات المتناقلة حول أصل القهوة، وقد رسخت اسم إثيوبيا كمنشأ أولي لهذا المشروب الساحر الذي انتقل لاحقًا إلى اليمن، ثم إلى العالم الإسلامي، ومنه إلى أوروبا وبقية العالم.

قيمة القهوة حول العالم

القهوة ليست مجرد مشروب، بل هي طقس اجتماعي وثقافي. ففي بعض الدول تُعتبر القهوة وسيلة للتقارب والتواصل، بينما تُقدَّم في دول أخرى كرمز للضيافة والكرم. في العالم العربي، على سبيل المثال، تُعد القهوة العربية رمزًا أصيلًا للكرم والاحترام، وتُقدَّم في المناسبات والاجتماعات العائلية والرسمية. أما في أوروبا وأمريكا، فارتبطت القهوة بثقافة المقاهي والنقاشات الفكرية والاجتماعية.

يوم القهوة العالمي، فيتو

أهم فوائد القهوة الصحية

أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أنه رغم أن القهوة كانت في بعض الأوقات موضوع جدل طبي، إلا أن العديد من الدراسات الحديثة أثبتت أن لها فوائد صحية متعددة، إذا تم تناولها باعتدال. ومن بين هذه الفوائد:

تعزيز التركيز والانتباه: بفضل احتوائها على مادة الكافيين، تساعد القهوة في تحسين اليقظة العقلية وتقوية التركيز، مما يجعلها المشروب المفضل للكثير من الطلاب والعاملين.

تحسين المزاج: أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تساهم في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وتحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين.

غنية بمضادات الأكسدة: تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتأخير علامات التقدم في العمر.

الوقاية من بعض الأمراض: هناك أدلة تشير إلى أن تناول القهوة بشكل منتظم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر، وباركنسون، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

تعزيز الأداء البدني: يزيد الكافيين من معدل الأيض، ويحسّن من أداء الجسم أثناء التمارين الرياضية.

مع ذلك، فإن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية مثل القلق، والأرق، وارتفاع ضغط الدم، لذا يُنصح بعدم تجاوز كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا.

أنواع القهوة المختلفة

تتعدد أنواع القهوة حول العالم باختلاف طرق التحضير والمكونات المستخدمة. ومن أشهر هذه الأنواع:

1. القهوة العربية

تُحضّر من البن الخفيف المطحون وتُضاف إليها الهيل وأحيانًا الزعفران أو القرنفل. تُقدّم غالبًا في دلة وتُسكب في فناجين صغيرة دون إضافة سكر. تُعتبر رمزًا من رموز الكرم العربي الأصيل.

2. القهوة التركية

تُطهى على نار هادئة وتُقدَّم في فنجان صغير بعد أن تترسب الرواسب في القاع. يمكن أن تُقدَّم سادة أو مع السكر حسب الرغبة.

3. الإسبريسو

قهوة مركزة تُحضَّر عن طريق ضغط الماء الساخن عبر حبوب البن المطحونة. تُعد الأساس لمعظم أنواع القهوة الإيطالية الأخرى مثل الكابتشينو واللاتيه.

4. الكابتشينو

يتكون من الإسبريسو مع الحليب المبخر ورغوة الحليب. غالبًا ما يُزيَّن برشة من الكاكاو أو القرفة.

5. اللاتيه

مشروب ناعم يتكون من الإسبريسو مع كمية أكبر من الحليب المبخر، ويُعد خيارًا مفضلًا لمحبي النكهات الخفيفة.

6. القهوة المثلجة (Iced Coffee)

تُقدَّم باردة وغالبًا ما تُضاف إليها مكعبات الثلج والحليب أو النكهات المختلفة مثل الفانيليا والبندق.

7. القهوة الأمريكية

أخف من الإسبريسو، وتُحضَّر عن طريق تخفيف الإسبريسو بالماء الساخن، وتُقدَّم غالبًا في أكواب كبيرة.

الاقتصاد العالمي للقهوة

تُعد القهوة من أكثر السلع تداولًا في العالم بعد النفط، وتشكل مصدر رزق لأكثر من 25 مليون مزارع حول العالم.

تُزرع القهوة في أكثر من 70 دولة، أهمها البرازيل، وفيتنام، وكولومبيا، وإثيوبيا. ويُصنّف البن إلى نوعين رئيسيين هما أرابيكا وروبوستا، حيث تتميز الأرابيكا بنكهتها الناعمة وجودتها العالية، بينما تحتوي روبوستا على نسبة كافيين أعلى ونكهة أكثر مرارة.

اليوم العالمي للقهوة، فيتو

معلومات طريفة وغريبة عن القهوة

رغم أن القهوة مشروب يومي مألوف لكثير من الناس، إلا أن لها جوانب طريفة وغريبة قد لا يعرفها كثيرون. إليك بعض المعلومات الشيّقة حول القهوة:

كانت محظورة في بعض الدول!

في بعض فترات التاريخ، مُنعت القهوة في عدة أماكن، مثل مكة في القرن السادس عشر، حيث اعتبرها بعض رجال الدين آنذاك "محفزًا للفكر والتجمعات"، مما أثار القلق من استخدامها لأغراض سياسية أو دينية. كما حُظرت في إنجلترا عام 1675 بأمر من الملك تشارلز الثاني خشية أن تكون المقاهي مراكز للتمرد!

القهوة كانت تُستخدم كغذاء!

قبل أن تُستخدم القهوة كمشروب، كان يتم طحن حبوب البن وخلطها بالدهون الحيوانية لصنع كرات تُستخدم كمصدر للطاقة، خاصة لدى قبائل في إفريقيا.

أغلى أنواع القهوة في العالم تأتي من فضلات حيوانات!

تُعد قهوة "كوبي لواك" (Kopi Luwak) من أغرب وأغلى أنواع القهوة في العالم، وتُصنع من حبوب البن التي أكلها حيوان الزباد وخرجت مع فضلاته، حيث تمر الحبوب بعملية تخمير طبيعية داخل معدته، يُقال إنها تحسن النكهة وتقلل المرارة.

القهوة كانت سببًا في اختراع أول كاميرا ويب!

في جامعة كامبريدج في التسعينات، ابتكر مجموعة من الباحثين أول كاميرا ويب فقط لمراقبة وعاء القهوة في مختبرهم، حتى لا يتكبد أحدهم عناء الذهاب إليه ليجده فارغًا!

فن "رغوة القهوة" أصبح مهنة حقيقية

أصبح "فن اللاتيه" (Latte Art) أحد أشكال التعبير الفني، حيث يُبدع الباريستا أشكالًا معقدة كالقلوب والأزهار وحتى الوجوه باستخدام رغوة الحليب، وتُقام مسابقات عالمية متخصصة في هذا النوع من الفن.

القهوة والكافيين قد "ينقذان الحياة" أحيانًا

تُستخدم مادة الكافيين أحيانًا في حالات الطوارئ الطبية، خصوصًا في علاج الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من توقف التنفس، إذ يساعد الكافيين على تحفيز الجهاز التنفسي.

مشروب القهوة لا يُصنع من "حبوب" بالمعنى الدقيق

ما يُطلق عليه "حبوب البن" ليس حبوبًا حقيقية، بل هي بذور فاكهة تُعرف باسم "كرز القهوة" تنمو على شجرة البن. وبعد قطفها، تُجفف وتُحمص لتتحول إلى ما نعرفه.

اليوم العالمي للقهوة ليس مجرد مناسبة للاحتفال بمشروب يومي نحبه، بل هو دعوة للتفكر في سلاسل الإنتاج التي تقف وراء كل كوب، وتقدير الجهود التي تبذلها المجتمعات الزراعية لتوفير القهوة لنا. كما أنه فرصة للتوعية بالفوائد الصحية التي تقدمها القهوة، والتنوع الثقافي الذي تعكسه طريقة تحضيرها وتقديمها في مختلف أنحاء العالم.

في النهاية، تبقى القهوة أكثر من مجرد مشروب، بل هي تجربة يومية يتشاركها الناس على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم، وتُعبّر عن مشاعر الألفة والتواصل والدفء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.