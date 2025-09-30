الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تحرير 25 مخالفة للمخابز في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

وكيل وزارة التموين،
وكيل وزارة التموين، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة حررت 25 مخالفة تموينية لقطاع المخابز، تنوعت ما بين التصرف في حصة الدقيق المدعم، أو إنتاج رغيف ناقص الوزن عن 90 جرام، وإنتاج نهائي مخالف للمواصفات، أو عدم إعلان الأسعار، وعدم حيازة ميزان حساس، وعدم نظافة أدوات العجن، كما تم التحفظ على 1750 كيلو دقيق بلدي مدعم مخابز محظور بيعه أو تداوله، كانت معدة للبيع في السوق السوداء.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

استئصال ورم يزن 7 كيلو من قولون مريض بمستشفى الفيوم العام

تحرير 91 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

