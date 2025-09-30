الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 1000 لتر سولار في حملة تموينية بالفيوم قبل تهريبها للسوق السوداء

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي   الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة تمكنت من ضبط 1000  لتر سولار محظور تداوله خارج المحطات، معدة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ علي المضبوطات زمالكعا، واعد المحضر اللازم، وأحيل الي الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

ضبط 50 ألف قطعة حلوى فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 91 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

الفيوم ادارة مباحث التموين الاجراءات القانونية الاسواق والمحال التجارية التحفظ على المضبوطات تكثيف الحملات على الأسواق

