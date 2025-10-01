الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حسبة برما، فرصة أمل لمنتخب مصر للصعود لدور 16 بكأس العالم للشباب

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

خسر منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام  نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتنيز بالعاصمة التشيلية سانيتاجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

 

ترتيب مجموعة منتخب الشباب 

تشيلي 3 نقاط - سجل 2 استقبل 1 (فارق +1)

اليابان 3 نقاط - سجل 2 استقبل 0 (فارق +2)

نيوزيلندا 3 نقاط - سجل 3 واستقبل 3 (فارق 0)

مصر 0 نقاط -سجل 1 واستقبل 4 (فارق -3)

ويلتقي منتخب تشيلي المستضيف أمام اليابان في الجولة الثانية في تمام الساعة الثانية فجر الأربعاء.

ويودع منتخب مصري للشباب البطولة رسميًّا في حالة فوز تشيلي أمام اليابان، أو تعادلهما.

ويحتاج منتخب مصر لخسارة تشيلي أمام اليابان في المباراة المقررة الثانية فجر اليوم.

وأحرز أحمد كباكا الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 5 من الشوط.

 

بينما أحرز لمنتخب نيوزيلندا كل من لوك بروك سميث في الدقيقة 13، وشيان لوك في الدقيقة  16.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا بمونديال الشباب كالتالي

ودخل منتخب مصر تحت 20 سنة مباراته أمام نيوزيلندا بتشكيل مكون من:


أحمد وهب حارس مرمي 
الدفاع: 

معتز محمد  
أحمد عابدين 
عبد الله البوستنجي
مهاب سامي
خط الوسط: 
تيبو جبريال
سليم طلب 
أحمد كاباكا

الهجوم: 
محمد عبد الله 
مؤمن شريف 
أحمد نايل

 

وخسر منتخب مصر مباراة الجولة الأولى في مونديال الشباب أمام منتخب اليابان بهدفين نظيفين، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى، التي تضم معهما منتخبا نيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

 

نظام التأهل لدور الـ16 في مونديال الشباب

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من مجموعات البطولة الـ6 إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

