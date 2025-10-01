ناقوس خطر، أرقام كارثية لـ آرني سلوت مع ليفربول

حقق فريق جالطة سراي الفوز على ليفربول بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "رامس بارك"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ارقام مخيبة للآمال لليفربول منذ بداية الموسم

فريق ليفربول يخسر مباراتين خلال أسبوع واحد فقط:

هزيمة 2-1 ضد كريستال بالاس بالدوري الانجليزي

هزيمة 1-0 ضد جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

وحصد 15 نقطة من 18 في الدوري الإنجليزي

و 3 نقاط من 6 في دوري الأبطال

تأهل إلى الدور القادم في الرابطة

وخسر لقب الدرع

وسجل فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي التركي هدف الفوز في مرمى ليفربول، في الدقيقة 15 من علامة الجزاء.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، قبل أن يشارك في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

تشكيل ليفربول أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كيركيز، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، سوبوسلاي.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: فيرميونج، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

وكان ليفربول يأمل تحقيق فوزه الثاني في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتصر على أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل بفضل فيرجيل فان دايك، في حين أن جالطة سراي تعرض لهزيمة قوية على يد آينتراخت فرانكفورت، حيث خسر بخمسة أهداف مقابل هدف.

وافتقد ليفربول خدمات اللاعب فيديريكو كييزا رغم تقييده في قائمة النادي بعد تحديثها عقب إصابة جيوفاني ليوني، حيث كان المدرب آرني سلوت أكد أنه يعاني من إصابة في الوقت الحالي.

