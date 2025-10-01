الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي: ياسين مرعي لا يستحق المرور بجوار سور النادي ويجب التخلص منه

ياسين مرعي، فيتو
ياسين مرعي، فيتو

انتقد علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، أداء بعض لاعبي الفريق الأحمر رغم الفوز على الزمالك في القمة 131، مؤكدًا أن الأهلي كان الأفضل واستحق الانتصار عن جدارة، لكن لا يزال هناك لاعبون لا يليقون بقميص الفريق.


وأكد علاء إبراهيم، عبر برنامج "الماتش" مع الإعلاميين أحمد جلال وإيهاب الكومي، على قناة صدى البلد: "الأهلي قدم مباراة أقوى من الزمالك واستحق الفوز، لكن هناك لاعبين داخل الفريق لا يستحقون التواجد، ويجب أن يكون هناك غربلة في الفترة المقبلة".


وشدد علاء إبراهيم "ياسين مرعي لا يستحق حتى المرور بجانب سور النادي الأهلي، فكيف يرتدي قميص الفريق الأول، ويجب التخلص من هؤلاء اللاعبين".

الأهلي النادي الأهلي علاء ابراهيم ياسين مرعي

