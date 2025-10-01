الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يخسر بثنائية أمام نيوزيلندا ويقترب من وداع مونديال الأندية

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

خسر منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام  نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتنيز بالعاصمة التشيلية سانيتاجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

وأحرز أحمد كباكا الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 5 من الشوط.

 

بينما أحرز لمنتخب نيوزيلندا كل من لوك بروك سميث في الدقيقة 13، وشيان لوك في الدقيقة  16.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا بمونديال الشباب كالتالي

ودخل منتخب مصر تحت 20 سنة مباراته أمام نيوزيلندا بتشكيل مكون من:


أحمد وهب حارس مرمي 
الدفاع: 

معتز محمد  
أحمد عابدين 
عبد الله البوستنجي
مهاب سامي
خط الوسط: 
تيبو جبريال
سليم طلب 
أحمد كاباكا

الهجوم: 
محمد عبد الله 
مؤمن شريف 
أحمد نايل

 

وخسر منتخب مصر مباراة الجولة الأولى في مونديال الشباب أمام منتخب اليابان بهدفين نظيفين، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى، التي تضم معهما منتخبا نيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

 

نظام التأهل لدور الـ16 في مونديال الشباب

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من مجموعات البطولة الـ6 إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس العالم للشباب بطولة كاس العالم كاس العالم للشباب منتخب مصر منتخب مصر تحت 20 سنة منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة مونديال الشباب

مواد متعلقة

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

بنيران صديقة، تشيلسي يكتفي بهدف أمام بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا

مونديال الشباب، منتخب مصر يتأخر 1/2 أمام نيوزيلندا بالشوط الأول (فيديو)

برقية حب لفلسطين.. جماهير جالاتا سراي توجه رسالة للعالم بمباراة ليفربول (صور)

جريزمان يحرز هدفه رقم 200 مع أتليتكو مدريد (فيديو)

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بافوس بدوري أبطال أوروبا

تداعيات زلزال القمة 131 في ميت عقبة.. قرارات نارية من مجلس الزمالك.. عقوبات بالجملة.. وشبح الإقالة يطارد فيريرا

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

ماذا لو رفضت حماس خطة ترامب؟ مصطفى الفقي يجيب

منتخب مصر يخسر بثنائية أمام نيوزيلندا ويقترب من وداع مونديال الأندية

بعد 3 أيام من الواقعة، تجدد تصاعد الأدخنة من موقع حريق الحميدي ببورسعيد

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads