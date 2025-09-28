رسميًا، إقالة الفرنسي لوران بلان من تدريب الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة المريرة أمام النصر في دوري روشن.

وخسر الاتحاد حامل اللقب على ملعبه أمام النصر بهدفين دون رد مواصلًا بدايته الباهتة في الموسم الحالي بعد أن خسر لقب كأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام النصر في نصف النهائي كما افتتح مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة أمام الوحدة الإماراتي.



📝| إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الكروي الأول pic.twitter.com/PqOZPtWvAt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 27, 2025

وقال بيان صادر عن نادي الاتحاد السعودي إنه تم إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لوران بلان وجهازه المعاون.

وقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد خالص الشكر والتقدير للجهاز الفني على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضي كما قرر تكليف حسن خليفة بقيادة التدريبات وتولي منصب المدير الفني للفريق الأول بشكل مؤقت عاون أن يعاونه إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عامًا لحين إتمام التعاقد مع جهاز فني جديد.



وأتم البيان: "نسعى لحسم التعاقد مع جهاز فني يواكب طموحات النادي ويحقق مستهدفات الفريق وتطلعات جماهيره الوفية".



وكان لوران بلان قد تولى قيادة الاتحاد مطلع الموسم الماضي وحقق الثنائية المحلية في الموسم الماضي.



