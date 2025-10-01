الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ميدو يهاجم الزمالك: رجعوا لعادتهم القديمة بعد خسارة القمة ويا ريت تتعلموا من الأهلي

احمد حسام ميدو،فيتو
أكد أحمد حسام “ميدو”، أن أجواء فريق الكرة بنادي الزمالك كانت تشهد حالة من الانضباط غير المسبوق، حيث أصبحت أخبار الفريق “مقفول عليها” تمامًا دون أي تسريبات تخرج للإعلام.

وأضاف ميدو أن الصحفيين كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على أخبار تخص الزمالك في الفترة الحالية، مشددا على أن النادي عانى كثيرًا في السنوات الماضية بسبب التسريبات الإعلامية التي جعلت الفريق “مستباحا” وأخباره متاحة للجميع، وكانت جميعها تسريبات حقيقية من داخل النادي.

واعتبر ميدو أن غلق باب التسريبات يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الزمالك لاستقراره وانضباطه الداخلي لكن "رجعت ريما لعادتها القديمة" والأمور عادت كما كانت.

 

وشن الإعلامي أحمد حسام  هجومًا قويًّا على ما يحدث داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا داخل القلعة البيضاء لديهم رغبة في “هدم المعبد” وإشعال الأزمات.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: “الزمالك رجع لعادته القديمة بعد أي خسارة أمام الأهلي، ردود الفعل العنيفة بتولع الدنيا وبتحط النادي في مشاكل متكررة”.

وأكمل: “مجلس الإدارة دوره الأساسي تطوير موارد النادي في كل الألعاب، مش إشعال أزمات بعد كل تعثر”.

وشدد ميدو على أهمية عودة السرية والانضباط الذي ميز الفريق في بداية الموسم، قائلًا: “أنا راجل زملكاوي وبقولكم.. بصوا على الأهلي وقت الأزمات، مستحيل تلاقي خبر سلبي بيتسرب، الكل بيلتزم بالهدوء”.

