طريقة عمل اللازانيا بمذاق مميز وخطوات بسيطة

طريقة عمل اللازانيا، اللازانيا من أشهر الأطباق الإيطالية الكلاسيكية التي انتشرت في مختلف دول العالم، لمذاقها المميز ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل اللازانيا، سهلة وبسيطة، وهي عبارة عن طبقات من شرائح العجين المخصصة "للازانيا"، تتخللها حشوات متنوعة مثل اللحم المفروم أو الخضار أو الدجاج، وتغطى عادة بصلصة الطماطم الغنية والبشاميل وجبن المودزاريلا أو البارميزان.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل اللازانيا.

مكونات عمل اللازانيا:-

½ كيلو من اللحم المفروم

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 كوب عصير طماطم أو صلصة جاهزة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملعقة صغيرة ريحان مجفف أو طازج

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

مكونات صلصة البشاميل

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

4 أكواب حليب دافئ

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملح وفلفل أبيض

مكونات إضافية:

شرائح اللازانيا جاهزة أو مسلوقة حسب النوع

كوبان من جبن المودزاريلا المبشور

نصف كوب جبن بارميزان أو رومي مبشور

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا:-

سخني زيت الزيتون في مقلاة عميقة على النار.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المهروس ثم اللحم المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه ويجف ماؤه.

اسكبي عصير الطماطم ومعجون الطماطم، وأضيفي البهارات ملح وفلفل وزعتر وريحان.

اتركي الخليط على نار هادئة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة وتصبح غنية.

ذوبي الزبدة في قدر على النار.

أضيفي الدقيق وقلبيه جيدا حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

اسكبي الحليب تدريجيا مع الخفق المستمر حتى تحصلي على قوام ناعم وخالى من التكتلات.

تبلي بالملح والفلفل الأبيض ورشة جوزة الطيب.

اتركي الصلصة تغلي لدقيقتين ثم ارفعيها عن النار.

في صينية فرن مدهونة قليلا بالزيت أو الزبدة، ضعي طبقة من صلصة البشاميل أولا حتى لا تلتصق شرائح اللازانيا.

ضعي طبقة من شرائح اللازانيا.

أضيفي جزء من خليط اللحم مع صلصة الطماطم، ثم رشي قليلا من الجبن.

كرري الطبقات بشاميل ولازانيا ولحم وجبن، حتى تنتهي الكمية.

أخيرا، غطي الوجه بصلصة البشاميل بالكامل ورشي المودزاريلا والبارميزان.

أدخلي الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180° مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى يحمر الوجه ويذوب الجبن.

اتركيها تبرد قليلا قبل التقطيع لتتماسك الطبقات.

يمكنك سلق شرائح اللازانيا إذا كانت من النوع الذي يحتاج إلى سلق قبل الاستخدام، أما الأنواع الجاهزة فتستخدم مباشرة.

كلما زادت مدة طهي اللحم مع الصلصة، كلما أصبح الطعم أعمق وأكثر نكهة.

من الممكن إضافة خضار مثل الجزر المبشور أو الفلفل الملون أو السبانخ لزيادة القيمة الغذائية.

يمكن استبدال اللحم المفروم بالدجاج أو بالخضار لعمل لازانيا نباتية.

يفضل ترك اللازانيا لترتاح 10 دقائق بعد خروجها من الفرن قبل التقديم.

هذا الطبق يحتوي على البروتين من اللحم والجبن.

غني بالكالسيوم من الأجبان والبشاميل.

ويمنح الجسم الطاقة بفضل النشويات في شرائح اللازانيا.

يمكن جعلها صحية أكثر باستخدام لحم مفروم قليل الدهن، وحليب خالي الدسم، وإضافة خضار متنوعة.

