جريزمان يحرز هدفه رقم 200 مع أتليتكو مدريد (فيديو)

أحرز أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، الهدف الثالث لفريقه في مرمى آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

وبهذا الهدف يرفع جريزمان رصيده من الأهداف إلى رقم 200 مع اتليتكو مدريد، ورفع اللاعب تيشيرت بنفس الرقم عقب إحرازه الهدف وسط هتاف من الجماهير.

هدف جريزمان رقم 200 في جميع المسابقات خلال 454 مباراة.

 

 

تقدم فريق  أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جياكومو راسبادوري في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف روبين لي نورماند الهدف الثاني في الدقيقة 33، وجاء الهدف الثالث عن طريق انطوان جريزمان في الدقيقة 1+45. 
 

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد اينتراخت فرانكفورت 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أتلتيكو مدريد

وكان أتلتيكو مدريد قد تعرض للخسارة أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في مواجهة مثيرة جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 ودخل أتلتيكو المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه أمام غريمه ريال مدريد 5-2 في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ليصعد إلى المركز الخامس.

وفي المقابل، يخوض آينتراخت فرانكفورت المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يتصدر ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على جالاتا سراي التركي 5-1 في الجولة الافتتاحية، متفوقًا بفارق هدف عن باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة.

 يدير مباراة أتلتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت طاقم تحكيم يقوده الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ويعاونه مواطناه توماز كلانكنيك وأندراز كوفاسيتش، على أن يكون ماتيج يوج الحكم الرابع، فيما سيتولى كل من ألين بورووك والهولندي بول فان بوكيل مسؤولية غرفة تقنية الفيديو "VAR".

