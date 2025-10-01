بنيران صديقة، تشيلسي يكتفي بهدف أمام بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي، في الفوز أمام بنفيكا البرتغالي بهدف عكسي، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف تشيلسي في الدقيقة 18 عبر اللاعب ريتشارد ريوس لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه.

تشكيل تشيلسي أمام بنفيكا

حراسة المرمى: سانشيز.

في الدفاع: جوستو، تشالوبه، بادياشيلي، كوكوريلا.

في الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، بونانتي.

في الهجوم: نيتو، جارناتشو، جورجي.



فريق تشيلسي لم يعرف طعم الانتصار في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، إلى جانب سقوطه في الجولة الأفتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.