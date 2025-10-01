الأربعاء 01 أكتوبر 2025
رياضة

بنيران صديقة، تشيلسي يكتفي بهدف أمام بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي، في الفوز أمام بنفيكا البرتغالي بهدف عكسي، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف تشيلسي في الدقيقة 18 عبر اللاعب ريتشارد ريوس لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه.

تشكيل تشيلسي أمام بنفيكا

حراسة المرمى: سانشيز.
في الدفاع: جوستو، تشالوبه، بادياشيلي، كوكوريلا.
في الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، بونانتي.
في الهجوم: نيتو، جارناتشو، جورجي.


فريق تشيلسي لم  يعرف طعم الانتصار في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، إلى جانب سقوطه في الجولة الأفتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بطولة دوري أبطال أوروبا الدوري الانجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو تشيلسي الإنجليزي جوزيه مورينيو فريق تشيلسي الإنجليزي

