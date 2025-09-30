تداعيات زلزال القمة 131 في ميت عقبة.. قرارات نارية من مجلس الزمالك.. عقوبات بالجملة.. وشبح الإقالة يطارد فيريرا

سيطرت حالة من الغضب على جماهير نادي الزمالك، بعد الخسارة أمام الأهلى بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الإثنين، في قمة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد من ضربة جزاء في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل حسين الشحات هدف التعادل النادي الأهلي وأضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني من ضربة جزاء للأحمر.

ماذا بعد خسارة القمة أمام الأهلي

وقررت إدارة نادي الزمالك، تأجيل صرف مستحقات اللاعبين في أعقاب الهزيمة في القمة 131، على الرغم من أن الإدارة البيضاء كانت قد وعدت بصرفها قبل مباراة القمة 131 ضد النادي الأهلي.

كما قررت تجديد الثقة في جون إدوارد، المدير الرياضي بالنادي، وعدم التطرق لفكرة رحيله عن منصبه، مشيرة إلى أن حسين لبيب، رئيس الزمالك، أبلغ الجميع داخل مجلس الإدارة، بأن جون إدوارد مستمر، وسيجري تقييم التجربة بعد نهاية الموسم.

موقف إدارة الزمالك من الإطاحة بـ يانيك فيريرا من تدريب الفريق

وأكد مصدر مسئول في نادي الزمالك وجود اتجاه قوي لدى إدارة الزمالك في التحدث مع جون إدوارد المدير الرياضي عن موقف ومصير المدير الفني للفريق يانيك فيريرا في ظل الملاحظات والانتقادات التي تلاحق المدرب البلجيكي منذ توليه المسئولية بسبب سوء الأداء وتذبذب النتائج من وقت إلى آخر.

وتعرض مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لضغوط كبيرة للتدخل لحسم موقف فيريرا وطرح إمكانية رحيله في ظل نزيف النقاط الذي يمر به الزمالك في آخر جولتين وفقدانه 5 نقاط كاملة في الدوري المصري.

يانيك فيريرا يعلق على خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة

وأكد يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي: سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

وواصل: في الشوط الثاني بدأنا بضغط متأخر وكانت لدينا فرصة لجعل النتيجة 2-صفر، ولكن بعد الفرصة الضائعة تعادل الأهلي قبل أن يتقدم".

وأضاف فيريرا: "بعد التأخر دفعنا في أخر 10 دقائق بلاعبين في الخط الأمامي للتسجيل وأهدرنا فرصة عندما اصطدمت الكرة بالعارضة في الدقائق الأخيرة، وسنعمل على استشفاء اللاعبين بشكل جيد للقاء المقبل".

وواصل المدير الفني للزمالك:"فكرنا في التغيير قبل استقبال الهدف الأول وكان اللعب يسير بشكل جيد، وكان هناك تفكير في الدفع بالونش واللعب بثلاثي في خط الدفاع، ولكن لم يكن هناك أي سبب للتغيير لأن الفريق كان يؤدي بصورة جيدة".

وأضاف فيريرا:" سيف الجزيري يؤدي بصورة جيدة مثل باقي المهاجمين وقد يتواجد في المباريات المقبلة، لأنه من ضمن 4 مهاجمين متواجدين بالفريق، والجهاز الفني يأخذ قراره قبل المباراة، ونحتاج للاعتماد على ثنائي أو ثلاثي في الهجوم".

وتابع: "عندما تعادل الفريق مع المقاولون عاد وفاز في مباراتين وبعد الخسارة من دجلة فاز الزمالك في مباراتين، وحاولنا أن نعود بشكل أقوى في مباراة الأهلي اليوم ولم يحالفنا التوفيق، ونسعى للعودة بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

واختتم فيريرا تصريحاته قائلًا:" فيما يخص التراجع بعد تسجيل الهدف الأول هذا حدث من قبل، ولكن نحاول أن نسجل الهدف الثاني دائمًا بعد التقدم في أي مباراة، ونحتاج للحديث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، وواجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي، سنستعد بجدية للمباراة المقبلة، ونتعلم من كل مباراة ونسعى لأن نكون أفضل".

