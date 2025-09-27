الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يفوز على كالياري 0/2 في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

انتهت مباراة كالياري ضد إنتر ميلان، بنتيجة 0/2 للنيراتزور، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي إنتر ميلان في شباك كالياري، لاوتارو مارتينيز وفرانشيسكو إيسبوسيتو.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان في شباك كالياري في الدقيقة 9.

تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري

حراسة المرمى: جوزيب مارتينيز.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، دي فري، باستوني، هنريكي.

خط الوسط: باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل كالياري ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: كابريلي.

خط الدفاع: مينا، لوبيرتو، أوبيرت، باليسترا.

خط الوسط: أدوبو، زي بيدرو، ديبولا، فولورونشو.

خط الهجوم: سيباستيانو إسبوزيتو، بيلوتي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كالياري ضد إنتر ميلان كالياري إنتر ميلان الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

تشكيل مباراة كالياري ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أتالانتا بـ10 لاعبين يتعادل مع يوفنتوس 1/1 في الدوري الإيطالي

ميلان يتلقى دفعة كبيرة قبل موقعة نابولي في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ وزير التموين يجيب

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

في ذكراه الـ 55، نجل عبد الناصر يروي تفاصيل الساعات الأخيرة بحياة الرئيس

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر ربيع الثاني

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads