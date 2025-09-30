تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بافوس بدوري أبطال أوروبا

يواجه بايرن ميونخ فريق بافوس القبرصي اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

ويرغب فريق بايرن ميونخ في تحقيق انتصار جديد على مستوى دوري أبطال أوروبا؛ لمواصلة إسعاد جماهيره، وللحفاظ على معنويات اللاعبين مرتفعة.



واستهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على حساب تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب “أليانز أرينا".

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بافوس



من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد بافوس، اليوم الثلاثاء الموافق 30 من سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد “ألفا ميجا”، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025/ 2026.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بافوس



يمكن للجماهير العربية العاشقة للمواجهات الأوروبية الكبرى متابعة مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بين بايرن ميونخ وبافوس من خلال قناة “بي إن سبورت 5″، التي تنقل منافسات دوري الأبطال بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بافوس في الدوري الألماني



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر- جوناثان تاه- دايوت أوباميكانو- ساشا بوي.

وسط الملعب: ليون جوريتزكا- جوشوا كيميتش- سيرجي جنابري.

خط الهجوم: مايكل أوليسي- هاري كين- لويس دياز.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني الموسم الحالي برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 5 مواجهات فاز بها جميعًا، وأحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكهم 3 أهداف.

بينما على الجانب الآخر يتصدر بافوس جدول ترتيب الدوري القبرصي برصيد 12 نقطة بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز في 4 وخسر واحدة، وأحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم هدفين فقط.

