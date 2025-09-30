الأربعاء 01 أكتوبر 2025
مونديال الشباب، منتخب مصر يتأخر 1/2 أمام نيوزيلندا بالشوط الأول (فيديو)

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة  منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام  نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 والتي تقام  على ملعب خوليو مارتنيز بالعاصمة التشيلية سانيتاجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

وأحرز أحمد كباكا الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 5 من الشوط.

بينما أحرز لمنتخب نيوزيلندا كلا من لوك بروك سميث في الدقيقة 13، وشيان لوك في الدقيقة  16.

تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا بمونديال الشباب

يدخل منتخب مصر تحت 20 سنة مباراته أمام نيوزيلندا بتشكيل مكون من:


أحمد وهب حارس مرمي 
الدفاع: 

معتز محمد  
أحمد عابدين 
عبد الله البوستنجي
مهاب سامي
خط الوسط: 
تيبو جبريال
سليم طلب 
أحمد كاباكا

الهجوم: 
محمد عبد الله 
مؤمن شريف 
أحمد نايل

وتنطلق  الجولة الثانية للمجموعة الأولى بمونديال الشباب الساعة ١١ م بتوقيت القاهرة  :

وخسر منتخب مصر مباراة الجولة الأولى في مونديال الشباب أمام منتخب اليابان بهدفين نظيفين، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى، التي تضم معهما منتخبا نيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

 

وتلتقي مصر مع نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، حيث يسعى كلا الفريقان لتحقيق فوزه الأول وحصد الثلاث نقاط، بينما تلتقي اليابان مع المستضيفة تشيلي، وكلاهما حقق الفوز في الجولة الأولى.

نظام التأهل لدور الـ16 في مونديال الشباب

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من مجموعات البطولة الـ6 إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

