"كارت الاعتراض" بديلا للفار في مونديال الشباب ومنتخب مصر بالزي الأبيض أمام اليابان

الإجتماع الفني لمباراة
الإجتماع الفني لمباراة شباب مصر واليابان، فيتو

منتخب الشباب، أسفر الاجتماع الفني العام للمجموعتين الأولى والثالثة الذى أقيم منذ لحظات عن تحديد زى المنتخبات فى الدور الأول لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم والتى تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.. 

منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود أمام اليابان

وعلى ضوئه تحدد زي منتخب مصر فى مبارياته الثلاثة الأولى؛ في لقاء اليابان الذى يقام غدا السبت يرتدي الفراعنة الفانلة البيضاء والشورت الأبيض والجورب الأبيض فيما يرتدي منتخب اليابان الزي الأسود  كاملا. 

وفي لقاء نيوزيلاندا المقرر 30 سبتمبر الجاري يرتدي منتخب مصر الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي نيوزيلاندا الزي الأسود كاملا.

منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام تشيلي

وفي لقاء تشيلي المقرر 3 أكتوبر المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، يلعب منتخب مصر بالفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الاسود بينما يلعب تشيلي بالفانلة البيضاء والشورت الأزرق والجورب الأحمر.

حمادة أنور ممثلا لمنتخب مصر

حضر الاجتماع وفد مصري ضم كلا من: حماده أنور مدير المنتخب والكابتن محمود فايز مدير إدارة تحليل الاداء بالمنتخب، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي واحمد سامي الإداري ود.احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي وعلاء سعيد مدير العمليات ومحمد حسن مرافق البعثة.

كارت الإعتراض بديل لتقنية الفيديو في مونديال الشباب

هذا وقد أعلن المنظمون خلال الاجتماع عن عدم وجود غرفة للفار وتقرر أن يكون البديل هو "كارت الاعتراض"، حيث يتم منح كل مدرب محاولتين للاحتجاج واخطار الحكم لحظة حدوث الخطأ وسيقوم الحكم بالعودة إلى طاقم التصوير الخاص بالمباراة واذا كان اعتراض المدرب صحيح سيصحح الحكم المباراة ويحتفظ المدرب بالمحاولتين كما هما ؛ والعكس اذا أخطأ يبقي له محاولة ثانية.

