فيفا يعتمد ملابس منتخب الشباب وبطاقات اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم

استضاف فندق إقامة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم للكشف عن زي وملابس الفريق واعتمادها قبل انطلاق منافسات كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

كما استعرض حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب خلال الجلسة، بطاقات اللاعبين ومطابقتها بجوازات السفر قبل أن يخضع اللاعبون والجهاز الفني لجلسة التصوير الرسمية الخاصة بالبطولة.

يفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة اليابان مساء السبت المقبل.

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم بتشيلي

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في كأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل فى تشيلي.

وأرسل حمادة أنور مدير المنتخب القائمة المعتمدة من الجهاز الفني للفيفا وتضم 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد هيثم.

