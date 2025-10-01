اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام وفق اللائحة المالية للبدلات

اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة صرف مستحقات الحكام منذ بداية الموسم حتى آخر جولة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وفقا للائحة البدلات الجديدة.

صرف مستحقات الحكام

وأكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة الحرص الكامل على مواصلة اهتمام مجلس الاتحاد بكامل أعضائه بعملية صرف مستحقات الحكام بشكل دوري مع رفع بدلات ومستحقات الحكام بما يتماشى مع مواكبة الظروف الحالية.

فيما أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بيانًا رسميًّا الثلاثاء، للرد على ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين.

اتحاد الكرة يؤكد ثقته بالحكام المصريين

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في البيان الرسمي ثقته بالتحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل بهم.

ووجَّه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة.

استقلالية لجنة الحكام

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة الحكام والتحكيم المصريين، فضلًا عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعها فيه أي هيئة أخرى.

