موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة جديدة، بعد هزيمته أمس من الأهلي، حيث يستقبل غزل المحلة على ملعب استاد القاهرة يوم السبت المقبل 4 أكتوبر في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

ويلتقي فريق الزمالك نظيره غزل المحلة على ملعب استاد القاهرة، في الخامسة مساء السبت المقبل 4 أكتوبر، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري.

مباراة الأهلي والزمالك

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك بهدف أول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعد إعادتها بقرار من حكم الفيديو، حيث تصدى لها في المرة الأول عبدالله السعيد وأنقذها الحارس الدولي محمد الشناوي.

ونجح البديل حسين الشحات في إحراز هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 71 وبعد 3 دقائق فقط من دخوله ملعب المباراة بعد تبادل للكرة مع محمد شريف.

ثم أحرز محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر 2 / 1.

جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح البديل حسين الشحات الذي قلب المباراة لصالح الأحمر.

كاد الزمالك يدرك التعادل في الدقيقة 90+3 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الزمالك عبدالله السعيد قابلها بتسديدة رأسية عمرو ناصر ولكن ارتطمت بالعارضة ومن ثم إلى ركلة مرمى.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة ضد الإسماعيلي..5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب..8 مساءً

البنك الأهلى ضد المصري البورسعيدي..8 مساءً

السبت 4 أكتوبر

الزمالك ضد غزل المحلة..5 مساءً

طلائع الجيش ضد الجونة..5 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلى..8 مساءً

حرس الحدود ضد سيراميكا..8 مساءً

الأحد 5 أكتوبر

إنبى ضد زد اف سى..5 مساءً

فاركو ضد وادى دجلة..8 مساءً

وتأجلت مباراة بتروجت ضد بيراميدز بالجولة العاشرة ليوم 6 ديسمبر المقبل نظرا لارتباط بيراميدز بمواجهة في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إجراء تعديل على مواعيد بعض مباريات الجولة بتغيير موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي ومباراة إنبي ضد زد إف سي في الجولة العاشرة بناءً على طلب جهاز المنتخب الأول، نظرا لارتباطه بمباراة ضد جيبوتي فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام 8 أكتوبر المقبل فى المغرب.

وتقرر إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي على استاد المقاولون العرب الساعة 8 مساء السبت 4 أكتوبر بدلا من إقامتها باستاد الكلية الحربية يوم 5 أكتوبر الساعة 5 مساءً.

وتقام مباراة إنبي وزد إف سي يوم الأحد 5 أكتوبر في الساعة 5 مساء باستاد بتروسبورت وذلك بدلا من إقامتها يوم 4 أكتوبر الساعة 8 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.