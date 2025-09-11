الخميس 11 سبتمبر 2025
أوسكار رويز يجتمع بحكام الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة السادسة

عقد الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع حكام الدوري الممتاز وحكام تقنية الفيديو المساعد "VAR" قبل انطلاق الجولة السادسة من المسابقة.

وتناول الاجتماع إلقاء محاضرات فنية لتطوير مستوى الحكام، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولات الماضية، مع التأكيد على أهمية تفادي الأخطاء في المباريات المقبلة بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

كما حرص رويز خلال الاجتماع على توجيه الشكر لعدد من الحكام بعد الإشادة بمستواهم التحكيمي خلال إدارتهم للمباريات الماضية.

