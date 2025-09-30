في بيان رسمي، اتحاد الكرة يرد على شكوى الأندية من الحكام

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بيانا رسميا للرد على ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين.

اتحاد الكرة يؤكد ثقته في الحكام المصريين

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في البيان الرسمي ثقته في التحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل بهم.

ووجّه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه على استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة الحكام والتحكيم المصريين، فضلًا عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعها فيه أي هيئة أخرى.

يذكر أن عدة أندية تقدمت بشكاوي إلى اتحاد الكرة تضمنت تضررها من قرارات الحكام، وهدد بعضها بالانسحاب من الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.