سمير عثمان يكشف السبب وراء أزمة الحكام بعد كثرة شكاوى الأندية (فيديو)

قال سمير محمود عثمان، الخبير التحكيمي: إن مرور 7 أسابيع من عمر بطولة الدوري المصري شهد تقديم الكثير من الأندية شكاوى واعتراضات على أداء الحكام، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل إشكالية صعبة للغاية لكثرة الاعتراضات.

تقنية الفيديو تقلل الأخطاء لكنها لا تلغيها

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن تقنية الفيديو لا تلغي الأخطاء التحكيمية بالكامل، لكنها تقلل من الخطأ البشري الناتج عن قرارات الحكام. وأشار إلى ملاحظاته خلال الأسابيع السابقة، حيث رأى قلة اهتمام بعض الحكام في بعض المباريات، بالإضافة إلى وجود علامات استفهام حول تدخل حكم الفيديو في حالات واضحة.

ضرورة تركيز الحكام

وأوضح الخبير أن المطلوب من الحكام هو التركيز الكامل لتجنب الأخطاء التحكيمية وكثرة شكاوى الأندية، مشيرًا إلى أن شكاوى الأندية تظل محفوظة لدى اتحاد الكرة لكنها لا تؤدي إلى إعادة المباريات إلا في حال ثبوت خطأ متعمد من الحكم، وهو أمر نادر جدًا في التاريخ التحكيمي المصري.

الحفاظ على الخبرات التحكيمية

وأكد عثمان ضرورة الحفاظ على الخبرات التحكيمية الكبيرة مثل محمود البنا، خاصة في ظل عدم وجود حكام على مستوى عالٍ قادرين على إدارة مباريات الدوري المصري بشكل مثالي حتى الآن.

