بقيمة 42 مليون جنيه، اتحاد الكرة يعتمد حزمة دعم شاملة للأندية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، اعتماد حزمة دعم شاملة للأندية في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كافة عناصر اللعبة من خلال البرامج والمبادرات، وتحقيق التضامن بين كافة أصحاب المصالح بكرة القدم المصرية.

بيان رسمي لاتحاد الكرة

وقال اتحاد الكرة في بيان له: تهدف حزمة الدعم إلى تعزيز قدرات الأندية لمواصلة تطوير كرة القدم بكافة القطاعات، وكذلك اعتماد بدلات الحكام وصرف المستخلصات للجهة المنفذة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية، والرعاية الاجتماعية لقدامى اللاعبين ومستحقات الضرائب.



وتبعًا لحزمة الدعم التي اعتمدها الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر صرف مبلغ 42 مليون جنيه للأندية الأولى بالرعاية من القسمين الثاني والثالث، بالإضافة إلى الأندية المشاركة في مسابقات الناشئين وفق عدد الفرق المشاركة بكل مرحلة سنية، وذلك للمساهمة في مواجهة مصروفات المباريات.

