محلل سياسي فلسطيني: مبادرة ترامب لوقف الحرب فى غزة "مصرية" (فيديو)

أكد طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، أن مبادرة السلام التى طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب فى غزة، بها خسائر ومكاسب.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية" الحدث اليوم"، إن مكاسب مبادرة ترامب، هى حماية ما يقرب من مليوني فلسطيني من الموت المحقق وحماية غزة من التجريف، موضحا أن مبادرة ترامب هى نفس المبادرة التى سبق وطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن اللجنة التى ستتولى إدارة القطاع بعد إنهاء الحرب هى نفسها التى سبق ووافقت عليها حركة حماس فى القاهرة عندما ناقشت مبادرة مصر.



وأضاف أن ترامب أضاف على مبادرة الرئيس السيسي أن الإدارة ستكون تحت إشرافه، بالتعاون مع توني بلير، مؤكدا أنه يجب على حماس سرعة الموافقة على المبادرة لإنقاذ ما تبقى من قطاع غزة من التدمير.



وأوضح: " لأول مرة يذكر الرئيس الأمريكي كلمة دولة فلسطينية منذ ولايته الأولى، وجميع الدول الإسلامية والعربية أرسلت برقية شكر لترامب على المبادرة"، مؤكدا: " حديث ترامب عن الجهد الذى بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى المبادرة، فترامب لم يوجه الشكر للرئيس المصري بل تحدث عن جهوده فى المبادرة".



وتابع: " مصر الدولة الوحيدة التى تصدت ومنعت تهجير الفلسطينيين"، لافتا إلى أنه يجب وقف الحرب فى غزة، وإنقاذ الشعب الفلسطيني، فلا تستطيع أمريكا ولا بريطانيا، وكافة مؤسسات العالم إلغاء فلسطين من خريطة العالم، فوزارة الخارجية الإسرائيلية يوجد بها إدارة فلسطينية؟



وأشار إلى أن فلسطين موجودة، وعدد الدول التى أعترفت بفلسطين فى الأمم المتحدة أكبر من عدد الدول التى تعترف بإسرائيل، متسائلا: " من يملك قرار وقف الحرب فى غزة؟، ومن استطاع أن يتغلل داخل الوجدان الأمريكي لوقف الحرب فى فلسطين هو الإدارة المصرية، ومصر شاركت فى مبادرة ترامب".

