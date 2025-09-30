يديعوت أحرونوت: اعتقال جندي إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أحد جنودها في قوات الاحتياط بشبهة تنفيذ عمليات أمنية لصالح إيران.

شبهات بالتجسس لصالح إيران

وأشارت الصحيفة إلى أن الجندي الموقوف يواجه اتهامات بالتواصل مع جهات إيرانية وتقديم معلومات حساسة خلال فترة خدمته، فيما لم تكشف الجهات الأمنية بعد عن تفاصيل كاملة حول طبيعة المعلومات التي نُقلت.

تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية الملف النووي الإيراني، إلى جانب اتهامات متكررة لطهران بمحاولة اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية عبر تجنيد عناصر محلية أو استخدام الهجمات السيبرانية.

وفي وقت سابق، قال مستشار المستشار العسكري لـ المرشد الإيراني: إن طهران تضع «الاستعداد للحرب» في صلب استراتيجيتها، مشددًا على أن الهجوم قد يكون الوسيلة الأنسب للدفاع في ظل التهديدات الإقليمية المتصاعدة.

وأوضح المسؤول الذي جاءت تصريحاته في إحاطات وتصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية وإقليمية أن المؤسسة العسكرية الإيرانية تعمل على خطط متعددة لمواجهة أي تصعيد محتمل، وأن «التحضير للحرب» يُنظر إليه كضمانة للحفاظ على السلام في المستقبل، حسب تعبيره. التصريحات لم ترد بتفاصيل زمنية أو عملياتية محددة لكنها عكست موقفًا دفاعيًا تصاعديًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.