سرايا القدس: فجرنا صاروخا من مخلفات العدو بقوة راجلة جنوبي غزة

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن عناصرها فجروا صاروخا من مخلفات العدو بقوة راجلة جنوبي مدينة غزة.

سرايا القدس تعلن تفجير صاروخ بقوة للاحتلال

وأضافت سرايا القدس في بيانها"رصدنا هبوط الطيران لإجلاء قتلى وجرحى".

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة "الراهبات الوردية" جنوب مدينة غزة، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوفه.

كتائب القسام تكشف عن عملية جديدة ضد جيش الاحتلال



وقالت كتائب القسام في بيانها: "تمكن مجاهدو القسام من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو داخل مدرسة الراهبات الوردية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، حيث بادر مجاهدونا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود العدو وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضافت كتائب القسام: ألقى عدد من مجاهدينا عدد من العبوات الفراغية داخل ناقلتي جند صهيونيتين في الموقع وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح، كما تم تفجير دبابة ميركافا بعبوة "العمل الفدائي" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع حدث أمني ضد قوات جيش الاحتلال في غزة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف القوات المتوغلة عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع استهدف قوة للجيش في القطاع.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.