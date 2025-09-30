عضو بحركة فتح: خطة ترامب بشأن غزة تمثل وثيقة استسلام

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي: “إن خطة ترامب تمثل وثيقة استسلام”.

عضو بحركة فتح: خطة ترامب تمثل وثيقة استسلام وتكرس الإذلال

وأضاف عباس زكي، أن بنود الخطة تكرس الإذلال بدلا من تحقيق حق تقرير المصير، وما يطرح في الاجتماعات الدولية يعد قبولا بشروط تفرض على الشعب الفلسطيني دون موافقته.

وأكد زكي أن خطة ترامب صيغت بطريقة تبقي غزة تحت إدارة خارجية لا تعبر عن إرادة شعبها.

وتابع: قبول دول عربية وإسلامية بالخطة غطاء لمخطط رسم الواقع الفلسطيني لصالح الاحتلال.

وأكد زكي أن قبول دول عربية وإسلامية بالخطة مشاركة في تصفية القضية الفلسطينية.

