الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عضو بحركة فتح: خطة ترامب بشأن غزة تمثل وثيقة استسلام

ترامب
ترامب

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي: “إن خطة ترامب تمثل وثيقة استسلام”.

عضو بحركة فتح:  خطة ترامب تمثل وثيقة استسلام وتكرس الإذلال

وأضاف عباس زكي، أن بنود الخطة تكرس الإذلال بدلا من تحقيق حق تقرير المصير، وما يطرح في الاجتماعات الدولية يعد قبولا بشروط تفرض على الشعب الفلسطيني دون موافقته.

وأكد زكي أن خطة ترامب صيغت بطريقة تبقي غزة تحت إدارة خارجية لا تعبر عن إرادة شعبها.

وتابع: قبول دول عربية وإسلامية بالخطة غطاء لمخطط رسم الواقع الفلسطيني لصالح الاحتلال.

وأكد زكي أن قبول دول عربية وإسلامية بالخطة مشاركة في تصفية القضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطة ترامب حركة فتح ترامب

مواد متعلقة

وكالة فرنسية: حماس تدرس خطة ترامب للسلام مع تحفظات كبيرة

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads