رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في فترة حرب تاريخية بـ غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل تمر بفترة حرب تاريخية في قطاع غزة، مؤكدًا خطورة المواجهة وحجم التحدّي الذي تواجهه القوات العسكرية في هذه المرحلة.

مرونة للقيادة السياسية في إدارة العمليات

أوضح رئيس الأركان أن الجيش يمنح القيادة السياسية مرونة كاملة في أي قرار يتعلق بأساليب وإدارة العمليات العسكرية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين المؤسسة العسكرية والقيادة المدنية لاتخاذ القرارات المصيرية.

لا للاستهانة بحماس وهدفنا هزيمتها

وحذّر رئيس الأركان الإسرائيلي من الاستهانة بحركة حماس، مؤكدًا أن القوات تعمل بشكل متواصل على تنفيذ خطط تهدف إلى هزيمة الحركة ومحاولة تقويض قدراتها القتالية.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف المعنية على الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكدًا أن أي تسوية يجب أن تضع مصلحة المدنيين في المقام الأول.

وأشار جوتيريش إلى أن استمرار دوامة العنف في غزة يهدد الاستقرار الإقليمي ويضاعف من معاناة السكان، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة المجال أمام الجهود السياسية والدبلوماسية.

