وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إننا سلمنا أمس خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي وكان الحديث معهم في العموميات.



وزير خارجية قطر يتحدث عن مقترح ترامب

وأضاف وزير الخارجية القطري: نأمل من الجميع النظر إلى الخطة بشكل بناء واستغلال فرصة إنهاء الحرب.



وتابع: حتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة والذي يتطلب توافقا مع الفصائل وخطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض.



واستطرد: نحن أوضحنا لحماس خلال اجتماعنا أمس هدفنا الرئيسي بوقف الحرب.

حركة حماس تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة.



وأكد وزير الخارجية القطري، أن التركيز الرئيسي لدولة قطر الآن هو كيف ننهي معاناة الفلسطينيين بغزة وتركيزنا الآن هو إنهاء الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة.



وقال: ما طرح أمس هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها والدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين.



