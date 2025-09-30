جوتيريش يدعو الأطراف للموافقة على خطة ترامب للسلام في غزة

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف المعنية على الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكدًا أن أي تسوية يجب أن تضع مصلحة المدنيين في المقام الأول.

أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأشار جوتيريش إلى أن استمرار دوامة العنف في غزة يهدد الاستقرار الإقليمي ويضاعف من معاناة السكان، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة المجال أمام الجهود السياسية والدبلوماسية.

نجاح مبادرة السلام

وشدد الأمين العام على أن نجاح أي مبادرة سلام يتطلب دعمًا دوليًا واسعًا، إضافة إلى التزام فعلي من الأطراف المحلية والإقليمية بتطبيق الاتفاقات وضمان استدامتها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام.

وأضاف ترامب: أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله.

وتسلمت حركة حماس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقوم بدراستها للرد عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.