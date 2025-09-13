طرق علاج الارتجاع المريئي لدى الرضع بالمنزل

الارتجاع المعدي المريئي (GERD) ليس محصورا في البالغين فقط فرغم أن بصق الحليب أمر شائع وطبيعي لدى الرضع، إلا أن تكراره مع ظهور أعراض أخرى قد يشير إلى إصابتهم بهذه الحالة التي تتطلب اهتمامًا.

فالارتجاع هو ارتداد محتويات المعدة إلى المريء والحلق، ما يسبب إزعاجًا كبيرًا للرضيع، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي. إذا كان الطفل يعاني من هذه المشكلة، فقد يلاحظ عليه الأعراض التالية:

بصق الحليب أو التقيؤ المتكرر.

إصدار صوت "قرقرة" أو "أزيز" أثناء الرضاعة أو بعدها.

سيلان اللعاب بشكل غير معتاد.

البكاء الذي لا يمكن تهدئته.

سرعة الانفعال والتهيج.

علامات تدل على الألم مثل تقويس الظهر، التململ المفرط، أو صعوبة النوم.

مشاكل في الرضاعة، مثل رفض الأكل أو عدم كسب الوزن بشكل كافٍ.

الفرق بين الارتجاع المريئي والحالات الأخري

من الضروري التفريق بين الارتجاع المريئي وبعض الحالات الأخرى التي قد تتشابه معها في الأعراض، مثل تضيق باب المعدة، وهي حالة خطيرة تسبب تضييقًا غير طبيعي في العضلة التي تتحكم في إفراغ المعدة، ما يؤدي إلى تقيؤ عنيف. لذلك، يجب استشارة الطبيب لتقييم أي أعراض غير طبيعية.

حلول منزلية ونصائح غذائية لعلاج الارتجاع المريئي لدي الرضع

يمكن للوالدين تجربة عدد من التعديلات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف أعراض الارتجاع لدى الرضيع، وهي كالتالي:

الرضاعة بكميات أقل وعلى فترات متقاربة: عندما تكون معدة الطفل ممتلئة جدًا، يزداد الضغط على العضلة العاصرة للمريء، وهي حلقة العضلات التي تمنع الطعام من الارتداد. لذلك، يمكن للرضعات الصغيرة والمتكررة أن تقلل هذا الضغط.

يُذكر أن هذه العضلة تستغرق وقتًا لتتطور بشكل كامل خلال السنة الأولى، وهذا يفسر سبب بصق العديد من الرضع للحليب بشكل طبيعي.

التغييرات الغذائية: بالنسبة للأمهات المرضعات، يُعتقد أن استبعاد بعض الأطعمة مثل منتجات الألبان والبيض قد يساعد، لكن الأبحاث العلمية لم تؤكد ذلك بشكل قاطع بعد. أما بالنسبة للرضع الذين يعتمدون على الحليب الصناعي، فقد يكون تغيير النوع خيارًا مفيدًا بعد استشارة الطبيب.

الرضاعة في وضعية عمودية: يساعد إبقاء الطفل في وضعية مستقيمة لمدة 30 دقيقة بعد الرضاعة على منع ارتداد محتويات المعدة.

تجنب وسائد وضعية النوم: يُحذر الأطباء من استخدام هذه الوسائد نظرًا لزيادة خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، وينصحون دائمًا بوضع الطفل على ظهره للنوم، وهو الوضع الأكثر أمانًا.

ضبط حجم الحلمة: إذا كان الطفل يتغذى بالزجاجة، تأكد من أن الحلمة ممتلئة بالحليب لتجنب بلع الهواء. يُنصح بتجربة أنواع مختلفة من الحلمات وتجنب تلك التي تحتوي على فتحات كبيرة تسمح بتدفق الحليب بسرعة كبيرة.

تكثيف الحليب: بموافقة طبيب الأطفال، يمكن إضافة كمية صغيرة من حبوب الأرز المخصصة للرضع إلى الحليب الصناعي أو حليب الأم. يعتقد أن هذا يساعد على منع ارتداد محتويات المعدة، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه يخفف من الأعراض الأخرى.

التجشؤ المتكرر: سواء كان الطفل يرضع طبيعيًا أو بالزجاجة، يجب الحرص على تجشئته بشكل متكرر. اجعلي الطفل يتجشأ بعد كل 30 إلى 60 مل من الحليب الصناعي، أو في كل مرة يبتعد فيها عن الثدي.

متى يصبح التدخل الطبي ضروريًا؟

إذا لم تنجح التعديلات المنزلية في تخفيف الأعراض، قد يوصي الطبيب بالبحث في أسباب أخرى محتملة. يمكن أن تشمل الخيارات العلاجية ما يلي:

الأدوية: بالرغم من أن بعض الأدوية تُستخدم لعلاج الارتجاع، إلا أن الدراسات لم تثبت فعاليتها الكبيرة في حالة الرضع. وقد ترتبط هذه الأدوية بآثار جانبية مثل التهابات الجهاز الهضمي ومشاكل صحية في العظام، حيث إن تقليل حموضة المعدة قد يزيد من خطر إصابة الرضيع بالعدوى.

الجراحة: في حالات نادرة جدًا، قد تكون الجراحة خيارًا مطروحًا إذا لم تنجح الأدوية والحلول المنزلية، وخاصة إذا كان الارتجاع يسبب مشاكل تنفسية شديدة أو يمنع نمو الطفل. خلال العملية، يقوم الجراح بشد العضلة العاصرة للمريء لمنع ارتداد الحمض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.