فوائد فيتامين C، يحارب شيخوخة الجلد ويقلل من مضاعفات نزلات البرد

يعد فيتامين C، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك (Ascorbic Acid)، أحد المغذيات الأكثر أمانًا وفعالية، ورغم أنه قد لا يكون العلاج السحري لنزلات البرد الشائعة، إلا أن فوائده تتجاوز ذلك بكثير. تشير الدراسات إلى أن فيتامين "ج" قد يوفر حماية ضد قصور جهاز المناعة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والمشكلات الصحية المرتبطة بالحمل، وأمراض العيون، وحتى تجاعيد الجلد.

وللحصول على الجرعة الكافية من فيتامين C، يشدد الخبراء على أن الطعام هو أفضل طريقة للحصول على جميع المغذيات، حيث يوفر كوب واحد من عصير البرتقال أو نصف كوب من الفلفل الأحمر الكمية الموصى بها يوميًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. وللوصول إلى 500 مج، يمكن الاعتماد على مصادر غذائية متعددة غنية بالفيتامين، مثل:

عصير البرتقال (كوب واحد)

الفلفل الأحمر (نصف كوب)

الكيوي (حبة متوسطة)

البروكلي المطبوخ (كوب واحد)

الشمام (كوب واحد)

الفلفل الأخضر (نصف كوب)

دور حيوي في الجسم لفيتامين C وخصائص مضادة للأكسدة

يعد فيتامين C ضروريًا لنمو جميع أنسجة الجسم وتطورها وإصلاحها. فهو يشارك في العديد من الوظائف الحيوية، بما في ذلك: تكوين الكولاجين، امتصاص الحديد، العمل السليم للجهاز المناعي، التئام الجروح، والحفاظ على صحة الغضاريف والعظام والأسنان.

إضافة إلى ذلك، يعتبر فيتامين C أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من الأضرار الناجمة عن الجزيئات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة (Free Radicals)، وكذلك المواد الكيميائية السامة والملوثات مثل دخان السجائر. يمكن أن تتراكم الجذور الحرة وتساهم في تطور حالات صحية خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل.

ونظرًا لكونه فيتامينًا قابلًا للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يقوم بتخزينه، مما يعني ضرورة استهلاكه بانتظام في النظام الغذائي للحفاظ على مستوياته الصحية. ومع ذلك، من المهم عدم تجاوز الحد الأقصى الآمن البالغ 2,000 مج يوميًا لتجنب اضطراب المعدة والإسهال. كما يُمتص الفيتامين بسهولة من الطعام والمكملات، ويمكن أن يعزز امتصاص الحديد عند تناولهما معًا.

فوائد صحية لفيتامين C

لا يمكن لفيتامين واحد أن يعالج مشكلات صحية خطيرة بمفرده؛ إذ تعمل الفيتامينات غالبًا معًا بالتزامن مع عادات نمط حياة صحية أخرى. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن فيتامين "ج" قد يقدم فوائد صحية في المجالات التالية:

الإجهاد (Stress): يرتبط نقص فيتامين C بالعديد من الأمراض المرتبطة بالإجهاد، وهو أول المغذيات التي تستنفد لدى الأشخاص الذين يفرطون في شرب الكحول، أو يدخنون، أو يعانون من السمنة. ويقول الدكتور موياد إن الحفاظ على مستويات فيتامين "ج" قد يكون مؤشرًا مثاليًا للصحة العامة.

نزلات البرد (Colds): لا يعتبر علاجًا، لكن بعض الدراسات تظهر أنه قد يساعد في منع المضاعفات الأكثر خطورة. يوضح موياد: "هناك دليل جيد على أن تناول فيتامين 'ج' لنزلات البرد والإنفلونزا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمزيد من المضاعفات، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الرئة".

السكتة الدماغية (Stroke): وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم أعلى تركيزات من فيتامين "ج" في دمائهم كانوا مرتبطين بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 42% مقارنة بمن لديهم أدنى التركيزات. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضروات لديهم مستويات أعلى من الفيتامين.

شيخوخة الجلد (Skin Aging): تظهر خصائصه المضادة للأكسدة فوائد واضحة على الجلد. ففي دراسة فحصت الروابط بين تناول المغذيات وشيخوخة الجلد لدى 4,025 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و74 عامًا، وُجد أن ارتفاع مدخول فيتامين "ج" ارتبط بانخفاض احتمالية ظهور التجاعيد وجفاف الجلد ومظهر أفضل لشيخوخة البشرة. كما أظهرت علاجات الجلد الموضعية بفيتامين "ج" في بعض الدراسات تقليلًا للتجاعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسات أخرى إلى أن فيتامين "ج" قد يلعب دورًا في:

تحسين التنكس البقعي (Macular Degeneration).

تقليل الالتهاب.

خفض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

