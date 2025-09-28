6 حلول منزلية فعالة لعلاج سيلان الأنف

يُعد سيلان الأنف عرضًا شائعًا ومزعجًا، وغالبًا ما يكون مصاحبًا لنزلات البرد، الحساسية، أو التهابات الجيوب الأنفية. ورغم توفر الأدوية، إلا أن الكثيرين يفضلون اللجوء إلى العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة لتخفيف الأعراض دون الحاجة إلى وصفة طبية، مما يوفر راحة سريعة ومضمونة في كثير من الحالات.

أبرز العلاجات المنزلية لسيلان الأنف

تعتمد معظم العلاجات المنزلية على ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف لزوجة المخاط لتسهيل طرده من الجسم، بالإضافة إلى دعم جهاز المناعة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الإكثار من شرب السوائل الدافئة

حيث يساعد شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل على ترطيب الجسم وتقليل سماكة ولزوجة المخاط، مما يسهل خروجه، ومنها المشروبات الدافئة مثل مرق الدجاج أو اللحم، وشوربات الخضار، وشاي الأعشاب الساخن (كالبابونج، الزنجبيل، والنعناع) التي قد تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للهيستامين.

استنشاق البخار

يُعتبر البخار من أفضل العلاجات الفورية لسيلان الأنف والاحتقان، حيث يعمل على إذابة المخاط وتهدئة بطانة الممرات الأنفية المتهيجة، ويجب غلي الماء ووضعه في وعاء كبير، ثم الانحناء فوق الوعاء وتغطية الرأس بمنشفة لاحتجاز البخار، واستنشاق البخار بعمق عبر الأنف لمدة 5-10 دقائق، مع الحذر من الاقتراب الشديد لتجنب الحروق. يمكن إضافة بضع قطرات من زيوت عطرية مثل زيت الكافور أو زيت الأوكالبتوس (النعناع) لتعزيز التأثير المضاد للاحتقان.

استخدام وعاء نيتي أو البخاخ الملحي

يساعد غسل الأنف بمحلول ملحي دافئ على تنظيف الممرات الأنفية من المخاط المتراكم والمواد المهيجة.

ويمكن استخدام بخاخ المحلول الملحي الجاهز، أو تحضير محلول بسيط في المنزل باستخدام وعاء نيتي عن طريق مزج الماء الدافئ مع ربع ملعقة صغيرة من الملح (يفضل استخدام ماء معقم أو مغلي ومبرد). يتم إمالة الرأس فوق حوض وغسل إحدى فتحتي الأنف بالمحلول ليخرج من الفتحة الأخرى.

الراحة والنوم الكافي

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم يدعم جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى أو المسبب الذي أدى إلى سيلان الأنف.

استخدام جهاز ترطيب الجو

يساعد استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد أو الدافئ في الغرفة على زيادة رطوبة الهواء، مما يقلل من جفاف الممرات الأنفية ويخفف من لزوجة المخاط.

العلاجات العشبية والمكونات الطبيعية

الزنجبيل: يمكن تقطيعه وغليه لصنع شاي الزنجبيل الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب.

حليب الكركم (الحليب الذهبي): مزيج من الحليب ومسحوق الكركم والعسل، ويعتقد أنه يساعد في تقليل الأعراض وتعزيز المناعة.

الفجل الحار: قد يساعد في فتح الجيوب الأنفية والمساعدة على تصريف المخاط عند تناوله.

متى تجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من فعالية العلاجات المنزلية، إلا أنه ينصح بمراجعة الطبيب في الحالات التالية:

إذا استمر سيلان الأنف لأكثر من 10 أيام دون تحسن.

إذا ترافق سيلان الأنف مع حمى شديدة، ألم حاد في الوجه أو الجيوب الأنفية، أو رؤية مزدوجة.

إذا كان المخاط سميكًا أو ذا لون أخضر أو أصفر داكن بشكل مستمر.

في حالة وجود دم في إفرازات الأنف.

