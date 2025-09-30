استئصال ورم يزن 7 كيلو من قولون مريض بمستشفى الفيوم العام

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، إن الفريق الطبي بمستشفى الفيوم العام تمكن من استئصال ورم كبير بالقولون الصاعد يزن حوالي 7 كيلوجرام، للمريض "عامر.ع"، 54 سنة، وكان يعاني من انسداد معوي.

تفاصيل الجراحة النادرة

وتابع الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفي الفيوم العام، أن فريق طبي مكون 5 أطباء و3 مساعدين، تمكنوا من إنقاذ حياة مريض حضر إلى المستشفى العام يعاني من امساك مزمن وانسداد معوي متكرر بعد عمليتي استئصال لزائدة دودية وعملية استكشاف قديمة بالبطن نتيجة طعنة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تم تحضير المريض لدخول غرفة العمليات بعد اكتمال الفحوصات وتهيئة المريض لإجراء جراحة عاجلة بالبطن، وتم إجراء استكشاف البطن عن طريق شق وسطي وتبين وجود ورم كبير بالقولون الصاعد وجزء من القولون المستعرض، وفك التصاقات وفصل الورم عن الاثني عشر والمرارة والقناة المرارية وجدار البطن وعمل فتحة تحويل مجري البراز.

من ناحية أخرى، قد أٔسفرت حملة لإدارة العلاج الحر عن غلق وتشميع 3 منشآت طبية، نظرًا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

