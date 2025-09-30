الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية للتوسع في زراعة نبات الكانولا الزيتي

 نظمت مديرية الزراعة بالفيوم ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بالمحافظة حول محصول الكانولا وأهميته باعتباره من المحاصيل الزيتية الواعدة، بهدف التوسع في المحاصيل الزيتية، باعتبارها محاصيل واعدة ونظر ربحا على المزارعين.

 

 محتوى الندوة الإرشادية

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن  الندوة تناولت أهمية التوسع في المحاصيل الزيتية،  قدرة الكانولا على التكيف مع الظروف المناخية بالفيوم، ملاءمة المحصول لظروف الملوحة وقلة المياه.

تعريف نبات الكانولا 

يذكر أن نبات الكانولا هو نوع محسَّن من نبات اللفت الزيتي، استنبطته كندا في السبعينيات ليكون خالي تقريبًا من المواد الضارة.

 يستخدم في  إنتاج الزيت لأن بذور النبات تحتوي على نسبة تصل إلى 45% من الزيوت النقية قليلة الدهون المشبعة، وغني بزيت الأوميجا.

