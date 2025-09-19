مدير تعليم الفيوم يتابع جاهزية المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل بالتعليم العام والفني بالمديرية، اليوم الجمعة، لمتابعة جاهزية مدارس الفيوم النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، غدا السبت.

تعليمات بداية العام الدراسي الجديد

شدد مدير مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الفيوم، على الانتهاء من تسليم الكتب وتوزيع الجداول والقوائم، والالتزام بانضباط العمل من اليوم الأول، ومتابعة الحضور الفعلي للطلاب والمعلمين، والنظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسة ودورات المياه، ووضع علم مصر جديد فى أعلى مبني المدرسة، والالتزام بالنشيد الوطنى وتحية العلم منذ اليوم الأول لبدء.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن جميع مدارس المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، لبداية العام الدراسي الجديد، وسيتم تخصيص الحصة الأولى في اليوم الأول للدراسة للحديث عن "الولاء والانتماء وحب الوطن"، وغرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب.

