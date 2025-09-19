الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم الفيوم يتابع جاهزية المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل  بالتعليم العام والفني بالمديرية، اليوم الجمعة، لمتابعة جاهزية مدارس الفيوم النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، غدا السبت.

تعليمات بداية العام الدراسي الجديد

شدد مدير مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الفيوم، على الانتهاء من تسليم الكتب وتوزيع الجداول والقوائم، والالتزام بانضباط العمل من اليوم الأول، ومتابعة الحضور الفعلي للطلاب والمعلمين، والنظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسة ودورات المياه، ووضع علم مصر جديد فى أعلى مبني المدرسة، والالتزام بالنشيد الوطنى وتحية العلم منذ اليوم الأول لبدء.

 

تعليم الفيوم تكرم 123 طالبا فازوا في مسابقات الموهوبين

مدير تعليم الفيوم يعقد اجتماعا للتأكد من جاهزية المدارس للبكالوريا المصرية

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن جميع مدارس المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، لبداية العام الدراسي الجديد، وسيتم تخصيص الحصة الأولى في اليوم الأول للدراسة للحديث عن "الولاء والانتماء وحب الوطن"، وغرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التربية والتعليم بمحافظة الفيوم التربية والتعليم العام الدراسي الجديد 2025 2026 انطلاق العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد محافظة الفيوم مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

أسرة فيلم "ابن مين فيهم" تحصل على إجازة يومين لهذا السبب

تعليم الفيوم تتسلم دفعة من كتب العام الدراسي الجديد 2025/ 2026

تنسيق الجامعات 2025.. التعليم العالي تحدد شروط قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والفنية.. و1500 طالب لا يطبق عليهم قواعد التوزيع الجغرافي

قصة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في “ابن مين فيهم”

وزير التعليم يبحث مع الجامعات الأهلية الاستعداد للعام الدراسي الجديد

أخبار مصر اليوم، منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة، قواعد تحويلات تقليل الاغتراب بالجامعات

الثانوية العامة، 19035 طالبا بالفيوم يؤدون امتحان التربية الدينية اليوم

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

بن شرقي وتريزيجيه في الهجوم، تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

بدلاء الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

للمرة الثانية، استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

مع اقتراب انعقاد الفصل التشريعي الثاني، ما خطوات اختيار رئيس مجلس الشيوخ؟

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads